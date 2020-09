Joker è tra i malware più pericolosi e persistenti che abbia mai invaso il mondo Android, tanto che perfino Google sta incontrando nelle difficoltà nel tenergli testa. Il virus è stato scoperto all’inizio dell’anno, tornando poi a colpire ancora altre applicazioni, riuscendo di volta in volta a bypassare le tecnologie di protezione del Play Store. Come riportato da ‘phonearena.com‘, sono sei le applicazioni in cui Joker è stato ravvisato, purtroppo tutte presenti nel marketplace del colosso di Mountain View, per un totale di 200 mila installazioni (mica poche).

Il virus sembrerebbe riuscire ad insinuarsi anche in applicazioni all’apparenza innocue, che offrono funzionalità di facile presa. Le applicazioni più recentemente infettate dal virus Joker corrispondono ai seguenti titoli:

“Convenient Scanner 2, Separate Doc Scanner, Safety AppLock, Push Message – Texting & SMS, Emoji Wallpaper e FingerTip GameBox”.

Non c’è da preoccuparsi per quanto riguarda cosa accadrà da questo momento in poi visto che tali applicazioni sono già state rimosse dal Play Store, ma per quanto riguarda tutti quei device sui quali questi programmi sono ancora attivi, essendo naturalmente figlie di download avvenuti in precedenza, ovvero cioé quando queste applicazioni risultavano ancora scaricabili dal Play Store di Google).

Il virus Joker fa parte della famiglia dei ‘fleeceware‘: il malware funziona in maniera camuffata, visto che, una volta installato attraverso le applicazioni che ha infettato, prende ad abilitarsi indisturbato, attivando servizi a pagamento non richiesti, come pure gli abbonamenti più svariati. Se doveste rendervi conto di aver installato sul vostro smartphone qualcuna delle applicazioni sopra citate la prima cosa da fare, dopo averle disinstallate, è verificare le sottoscrizioni degli abbonamenti attivi sul Play Store a questa pagina. Detto questo, non vi resta altro che fare il controllo sopra suggerito per assicurarvi di poter stare tranquilli.