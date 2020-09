DayDreamer quando va in onda? La domanda che tutti si pongono adesso è proprio questo. Il ritorno di Uomini e donne ha spodestato Can Yaman e soci prendendo il posto della serie turca che, eccezionalmente, ieri sera è andata in onda in prima serata. I palinsesti autunnali della rete ammiraglia Mediaset sembra lasciare fuori DayDreamer dal prime time ma mai dire mai soprattutto se gli ascolti di ieri sera saranno come quelli del pomeriggio, cosa succederà a quel punto?

Ancora è presto per dirlo visto che gli ascolti usciranno in tarda mattinata ma quello che è certo è che alla domanda DayDreamer quando va in onda la risposta è solo una: sabato e domenica.

Il prossimo appuntamento con la serie turca con Can Yaman è fissato proprio per sabato 12 settembre alle 14.10 con una doppia puntata in cui Can avrà ancora a che fare con Fabbri dopo quello che ha fatto appoggiandosi ad Aylin mentre quest’ultima dovrà vedersela con un furioso Emre proprio sotto gli occhi di tutti. Non contento, sarà proprio lui a proporre a Sanem di andare via dall’azienda, in cambio lui caccerà Aylin. Can comunica a Deren che la presentazione della campagna vuole che venga fatta da Sanem provocandole una crisi di nervi.

Ecco il promo originale di una delle nuove puntate di DayDreamer:

Ceyda, intanto, continua a corteggiare Can e nelle prossime puntate di DayDreamer gli regalerà una delle prime macchine fotografiche mai prodotte, come farà Sanem a gestire la sua gelosia? Deciderà di andare a lavorare nella palestra in cui la donna si allena insieme ad Ayhan per osservarla meglio. Sanem sospetta di Emre, non crede alla sua buonafede e confidandosi con Cengiz lo persuade a tenere occhi ed orecchie ben aperti e quando lo sentono a parlare al telefono con una donna per un appuntamento galante lo seguono ma al suo fianco non troveranno Aylin.

DayDreamer tornerà in onda poi la domenica pomeriggio, alle 16.30, con una singola puntata in cui Can e Sanem saranno ancora alle prese con la preparazione della presentazione della nuova campagna.