Con il trascorrere delle settimane, a maggior ragione dopo il rientro in Italia, la domanda “cosa ha Ilicic” è sempre più frequente tra gli appassionati di calcio. Non solo per quanto concerne i tifosi dell’Atalanta. Dopo alcune notizie che abbiamo condiviso nei giorni scorsi, ci sono un paio di elementi da mettere in evidenza oggi 8 settembre a proposito dell’attaccante. La grandissima stagione che lo aveva visto protagonista fino al break, infatti, non avrà continuità nell’immediato.

Cosa ha Ilicic e quando ci sarà il suo rientro

Chiedersi “cosa ha Ilicic”, ormai è risaputo, non è sinonimo di morbosa curiosità. Il ragazzo, grazie anche al suo carattere introverso, è ben voluto anche dai tifosi delle squadre avversarie. A maggior ragione, dopo le prestazioni fantastiche della scorsa stagione, in tanti si chiedono se si possa puntare ancora su di lui. A tal proposito, lo scenario reso pubblico dalla Gazzetta dello Sport non è dei migliori. Secondo la fonte, infatti, l’Atalanta dovrà rinunciare a lui per tutta la prima parte della stagione.

Non si parla, dunque, di date specifiche, ma allo stato attuale dei fatti risulta a dir poco improbabile che Ilicic possa mettere piede in campo prima del nuovo anno. Tra recupero della salute mentale e fisica, infatti, occorreranno svariate settimane, a maggior ragione se si pensa a quanto sia dispendioso per tutti il gioco di Gasperini. La stagione, per ovvie ragioni, sarà molto corta quest’anno e le partite saltate dall’attaccante non saranno poche.

Dalla Slovenia, intanto, arriva una prima risposta su cosa ha Ilicic. Si tratta di alcune dichiarazioni pervenute direttamente da Radenko Mijatovic, il presidente della Federcalcio slovena. Non si entra nel merito delle cause che hanno portato a questa situazione, ma abbiamo quantomeno la conferma che il ragazzo sia adeguatamente supportato: “Adesso sta cercando di uscire da questa situazione con l’aiuto di professionisti, stanno cercando di aiutarlo per uscirne al più presto“.