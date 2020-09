Arisa a Oggi È Un Altro Giorno continua la sua campagna di body positivity che ha sempre sostenuto negli anni ma soprattutto negli ultimi mesi, in cui ha popolato i suoi social con alcune immagini in cui è comparsa senza filtri.

Il suo pensiero era già chiaro da tempo, me nel corso della trasmissione ha tenuto a ribadirlo: “A 38 anni ho deciso di smettere di preoccuparmi del mio aspetto fisico, la pancetta ce l’ho sempre avuta, fin da piccola, ma ora l’accetto”.

Alessandro Cecchi Paone le ha poi richiesto se, nel futuro prossimo, abbia in programma di diventare madre. L’artista non ha escluso questa possibilità, anche se ha ribadito quanto sia spiccato l’istinto materno di ogni donna, nonostante non abbia figli.

Solo qualche mese fa, Arisa aveva confessato di essere affetta da tricotillomania e di avere, quindi, la necessità di tagliarsi i capelli corti in maniera costante. L’artista aveva anche optato per una lunga parrucca scura, così da permettere ai capelli di ricrescere fino alla lunghezza desiderata.

Rosalba Pippa ha continuato la sua campagna di sensibilizzazione attraverso alcune immagini in costume in cui si è definita una dea e per le quali ha ottenuto una serie di attestati di stima ma anche qualche critica da parte dei pochi che non hanno apprezzato la sua scelta.

Di recente, Arisa è anche tornata in radio con il singolo Ricominciare Ancora. Il brano è rilasciato per la prima volta con l’etichetta indipendente fondata dall’artista che ha così deciso di dare nuova linfa alla sua carriera che sembrava arenata. Arisa è tornata sul palco per una serie di concerti che ha tenuto nel rispetto delle normative anti-Covid, quindi con un pubblico ristretto e distanziato. Nel 2019, aveva partecipato al Festival di Sanremo con il brano Mi Sento Bene, pubblicato a seguito dell’approdo in Sugar dopo la fine del contratto con Warner.