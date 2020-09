Si torna ancora una volta a parlare del Samsung Galaxy S20 Fan Edition, un dispositivo che potrebbe fare gola a quanti apprezzano le tecnologie del colosso di Seul, pur non volendo spendere la cifra necessaria per comprare i Samsung Galaxy S20, top di gamma a tutti gli effetti.

Come riportato da ‘gizchina.com‘, il Samsung Galaxy S20 Fan Edition dovrebbe integrare uno schermo piatto di tipo AMOLED (la diagonale dovrebbe essere compresa tra i 6.4 ed i 6.5 pollici) con un foro collocato giusto al centro per il contenimento della fotocamera frontale. La fotocamera posteriore sarà tripla (sensore primario da 12MP, ultra-wide da 12MP e teleobiettivo da 8MP), mentre la scocca sarà resistente ad acqua e polvere (certificazione IP68). La batteria del Samsung Galaxy S20 Fan Edition sarà contraddistinta da una capacità di 4500mAh (chiaramente con supporto alla ricarica rapida), con disponibilità in ben sei colorazioni differenti.

Non sappiamo ancora dirvi con certezza se il device verrà spinto dal processore Exynos 990 o dallo Snapdragon 865 di casa Qualcomm (la seconda opzione resta in pole anche per l’Europa, ma purtroppo il colosso di Seul non si è ancora sbilanciato in questo senso). Queste sono le specifiche al momento trapelate sul conto del Samsung Galaxy S20 Fan Edition, molto vicino alla presentazione (nel giro di pochissime settimane dovremmo vederlo arrivare a scaffale, per la gioia di chi lo sta aspettando con una certa trepidazione per i motivi che abbiamo pocanzi spiegato). Dopo il successo che è riuscito a guadagnare il Galaxy S10 Lite, il produttore asiatico ha deciso fosse conveniente riprovarci, lanciando in mischia il Samsung Galaxy S20 Fan Edition, che altrettanto bene dovrebbe fare (vi diremo poi se effettivamente sarà così). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.