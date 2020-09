Per le SIM Fastweb è stata introdotta una interessante novità da ieri 7 settembre. La velocità di connessione alla rete, sia in download che in upload è cambiata. In particolare per la prima il valore si è incrementato. Si tratterebbe delle prove tecniche effettive che anticipano il passaggio alla copertura Wind Tre per tutti i clienti dell’operatore virtuale. Vediamo più esattamente come stanno le cose.

Come sottolinea Mondomobileweb ma come visibile anche direttamente sul sito del vettore Fastweb, i nuovi documenti disponibili sulle pagine web ufficiali riportano il riferimento ad una velocità di connessione delle SIM Fastweb diversa dalle precedenti. In particolar modo, il download è possibile fino ad un massimo di 1000 Mbps (1 Gbps), l’upload fino a 75 Mbps. I valori sono ben diversi rispetto ai precedenti. La velocità massima in download era prima indicata in 300 Mps e quella in upload a 50 Mbps.

Il balzo in avanti per la velocità di connessione delle SIM Fastweb può essere considerato un chiaro segnale del lento passaggio dell’operatore virtuale dalla copertura TIM a quella Wind Tre. In realtà le nuove schede telefoniche ora vendute ai clienti appena passati al vettore dovrebbero già girare sulla rete dell’operatore unico. Al contrario, il cambiamento per i vecchi utenti dovrebbe avvenire ancora in futuro ma in tempi ancora non meglio precisati.

Il fatto che le SIM Fastweb si apprestino a beneficiare della rete Wind Tre nella loro totalità è anche confermato da un altro indizio fin qui non riportato. Sempre sul sito dell’operatore è da qualche ora presente il riferimento ad una copertura nazionale pari al 99,7%. Questo valore corrisponderebbe proprio a quello garantito pure ai clienti Wind Tre. Fino a poco fa invece lo stesso valore era indicato al 99%, parametro invece riferito a TIM. Tutto è pronto insomma per la completa migrazione alla rete concorrente.