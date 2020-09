Bruno Barbieri e 4 Hotel hanno fatto un boom di ascolti la scorsa settimana e oggi, 8 settembre, torneranno in onda con la seconda puntata a caccia della migliore struttura nelle Marche. Dopo l’esordio da record in Versilia, che con i suoi 507mila spettatori, gli albergatori di Italia torneranno a farsi guerra guidati da Bruno Barbieri tra mare e colline, dalla costa all’entroterra.

Ancora una volta toccherà allo chef stellato di tenere le redini della gara promettendo colpi di scena con i suoi voti finali dopo aver sentito le motivazioni e le votazioni dei suoi concorrenti. Le Marche offrono luoghi sorprendenti e strutture in cui le sorprese non mancano: tra ryokan giapponesi, villaggi turistici e country house eco-sostenibili.

La nuova puntata di 4 Hotel andrà in onda oggi, dalle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), e sarà sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV. Ma quali saranno i protagonisti di questa sera? A darsi battaglia saranno Toni, uno dei soci del Girasole Eco Family Village, struttura situata sul Lungomare Marina Palmense di Fermo; Serenella, proprietaria insieme al marito del Wabi sabi culture centre a San Ginesio, in provincia di Macerata, nell’entroterra marchigiano; Ilaria, proprietaria insieme alla famiglia dell’Ortopì Country Canapa House, a Porto Recanati (Macerata); e Simone, uno dei proprietari del Numa hotel, situato a Numana, Ancona, nella bellissima riviera del Conero.

In particolare, Toni è uno dei soci del Girasole Eco Family Village, struttura situata a Lungomare Marina Palmense, villaggio turistico sul mare, un camping moderno con le comodità e servizi tipici dell’hotelllerie che offre 142 diversi tipi di alloggi. Tutta la struttura è improntata sul rigoroso rispetto per l’ambiente: l’eco sostenibilità è uno dei pilastri della filosofia ricettiva di Toni.

Serenella è la proprietaria insieme al marito del Wabi sabi culture centre a San Ginesio, una dimora rurale adibita a locanda ryokan in perfetto stile giapponese, che unisce spiritualità e ospitalità.

Ilaria è la proprietaria insieme alla famiglia dell’Ortopì Country Canapa House, a Porto Recanati, con sole 5 camere. La villa si presenta come una grande casa di campagna ristrutturata con tanto di giardino e piscina di acqua salata (non c’è cloro) con un angolo idromassaggio.

Simone è uno dei proprietari del Numa hotel nella bellissima riviera del Conero con le sue 9 camere con stile moderno di design e una vista mozzafiato sul mare.