Arriviamo quest’oggi 8 settembre a parlare anche del bonus carta di credito, volto ad incentivare i pagamenti elettronici a discapito dei contanti (per i quali, lo ricordiamo, a partire dal 1 luglio di quest’anno è scattato un nuovo limite, ridotto dai precedenti 3 mila agli attuali 2 mila euro). Come riportato dal ‘corriere.it‘, bisogna rinfrancare la credibilità del nostro Paese agli occhi dell’Unione Europea: per riuscire nell’impresa la prima cosa da fare è abbattere con ogni mezzo a disposizione il fenomeno dell’evasione fiscale, che purtroppo in Italia corrisponde a circa 109 miliardi di euro annui.

A tale scopo, il Governo si impegnerà a riconoscere un bonus carta di credito a tutti quei consumatori che decideranno di optare per i pagamenti elettronici (carta di credito o bancomat) per un massimo di 300 euro l’anno a fronte delle spese correttamente documentate che non dovranno sforare la soglia dei 3000 euro. Parliamo del piano cashback che sta valutando il Ministero dell’Economia che sta lavorando in sinergia con Palazzo Chigi. L’obiettivo è quello di rendere effettivo il bonus carta di credito a partire dal 1 dicembre. Nella giornata di ieri 7 settembre ha avuto luogo l’incontro con gli ‘acquirer’, ovvero con gli operatori che convenzionano i negozianti per l’impiego del POS, tra cui Postepay, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Nexi, Satispay Europe SA, American Express payment services e Paytipper (gruppo EnelX).

Il Governo deve essersi reso conto che conviene più lavorare sulle agevolazioni piuttosto che sulla riduzione dei costi (da qui l’accelerazione improvvisa affinché il bonus carta di credito sia operativo a partire dal 1 dicembre). C’è, però, un dubbio importante che sottende l’iniziativa: come si metterà la situazione per tutti quegli esercenti ancora sprovvisti di POS? Ci farebbe piacere se decideste di interagire con noi sull’argomento attraverso il box dei commenti qui sotto.