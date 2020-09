Baby K parla di revenge porn a Venezia 77. L’artista è stata ospite dell’ultima edizione della Mostra del Cinema, nella quale ha anche parlato del delicato tema che da qualche tempo affligge tante donne e, in alcuni casi, anche uomini.

La rapper, che ha iniziato la sua carriera conquistando la fama di donna alpha, ha appena raggiungo il miliardo di visualizzazioni su YouTube. Forte di questo successo, Baby K ha deciso di esporsi per dire no al revenge porn: “La vendetta porno è un tema urgente da affrontare”.

L’occasione si è presentata a seguito della presentazione del cortometraggio di Diego Botta, Revenge Room, già disponibile su Rai Play. Gli attori presenti, Alessio Boni, Violante Placido, Eleonora Gaggero, Luca Chikovani, Manuela Morabito, hanno lavorato gratuitamente mentre la colonna sonora è Sogni D’Oro E Di Platino di Baby K.

A proposito del video, Baby K ha raccontato a ilgazzettino.it:

“Sono grata agli autori per aver scelto una mia canzone, onorata di far parte di un progetto importantissimo. Perché il fenomeno del revenge porn è in aumento, durante il lockdown le vittime sono aumentate del 70 per cento”.

Sul tema del revenge porn, Baby K si è sentita di dare un consiglio a tutte le vittime di vendetta porno, quella nella quale qualcuno decide di vendicarsi divulgando foto e video private:

“Devono assolutamente parlarne. Non è facile, certo, perché è tale il senso di vergogna, di paura, di angoscia, che sembra non ci sia una via di uscita di fronte a un tradimento commesso dalla persona con cui si sta o stava assieme. Ma alle vittime voglio dire che non sono sole: devono avere fiducia, parlarne con la famiglia, se serve con un esperto”.

E aggiunge:

“Serve un grande lavoro di educazione nelle scuole. Ma anche a casa. È molto urgente far capire che bisogna saper gestire immagini e video per evitare che un ex li renda pubblici”.

Il nuovo album è già pronto, ma attende di essere annunciato e rilasciato. L’artista viene dalla pubblicazione di Non Mi Basta Più in featuring con Chiara Ferragni. Il brano ha ottenuto un successo clamoroso, così come ci si aspettava alla vigilia.