Ora che Fortnite Stagione 4 è finalmente disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch – mancano al’appello Mac e dispositivi mobile iOS e Android per via della diatriba legale tra Epic Games, Apple e Google -, tutti gli appassionati della celebre Battle Royale possono impegnarsi in nuove sfide per andare avanti nel Pass della Battaglia della quarta stagione del Capitolo 2, così da sbloccare svariate ricompense. Non solo, grazie ad un accordo con il colosso Marvel, il mondo di gioco è stato letteralmente invaso da una pletora di supereroi, che con le loro skin ed emote dedicate consentono alla community di vestire i panni di eroi ed eroine in calzamaglia indubbiamente amatissimi. E che non hanno di certo bisogno di presentazioni.

A questo, si aggiungono le tradizionali modifiche apportate alla grande mappa della Battaglia Reale da team di sviluppo americano, con nuove aree da esplorare e minacce a cui far fronte. Stando alle linee narrative, la minaccia di Galactus si fa infatti sempre più pressante sull’isola di Fortnite Stagione 4, con i Vendicatori che cercano di arginarne le conseguenze. E se è vero che pare che alcune faglie stiano giocando un ruolo fondamentale nel contenere il pericoloso Divoratore di Mondi, allo stesso modo è quasi certo che molto presto gli Avengers e i loro alleati potrebbero avere a disposizione un nuovo edificio dal quale coordinare le loro operazioni supereristiche.

Come si legge sulle pagine del portale Essentiallysports, esistono diverse voci di corridoio che vorrebbero Tony Stark – vale a dire l’alter ego di Iron Man – ritagliarsi un ruolo sempre più importante nella storia. Questo significa che i fasci di energia sprigionati dalle faglie spaziotemporali presenti in Fortnite Stagione 4 sarebbero destinate a creare una forma di difesa dall’attacco di Galactus. Allo stesso modo, l’area di The Authority potrebbe presto trasformarsi in un nuovo punto d’interesse, ovvero la mitica Avengers Tower vista tra fumetti e film per il grande schermo. Non ci resta che attendere conferme o smentite da parte di Epic Games.