Si terrà il 17 settembre il Nuda Release Party di Annalisa. L’artista incontrerà virtualmente i fan prima del rilascio del nuovo disco di inediti, Nuda, in programma per venerdì 18 settembre.

Il Nuda Release Party si terrà alle ore 21.30 giovedì 17 settembre: sarà un evento di presentazione dell’album che comprenderà anche una live chat con Annalisa, a disposizione dei fan presenti per rispondere alle loro domande e curiosità sulla sua musica e sul nuovo progetto discografico di inediti.

Per partecipare al Nuda Release Party è necessario aver effettuato il preorder di una copia dell’album Nuda di Annalisa attraverso i negozi Mondadori aderenti all’iniziativa oppure online sul sito dello store.

A tutti coloro che avranno effettuato il preorder del disco verrà inviata una mail con tutti i dettagli utili alla partecipazione all’evento. La mail arriverà il giorno stesso del Nuda Release Party, il 17 settembre. Per ogni ordine effettuato online oppure nei negozi aderenti, verrà inviato un link per partecipare all’evento in streaming, valido per l’accesso ad una sola sessione di live chat con l’artista nella serata di giovedì 17 settembre.

Tale link sarà valido per un solo accesso, è personale e non cedibile. Il link per accedere al release party verrà assegnato solamente a fronte di ordini andati a buon fine quindi non resi né cancellati.

Per ricevere le email con le informazioni utili per accedere alla sessione di live chat, si deve aver dato autorizzazione all’invio di comunicazioni da parte di Mondadori Store.

La chat room con Annalisa si svolgerà su piattaforma ZOOM, accessibile sia da desktop che da mobile. I fan interessati all’evento potranno scegliere di scaricare l’app ZOOM oppure di collegarsi dalla versione web.