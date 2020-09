La next gen di Sony e Microsoft è ormai dietro l’angolo. La fine del 2020 vedrà l’arrivo delle nuove console, ma del prezzo e uscita di PS5, allo stato attuale, non si sa ancora nulla. Una situazione paradossale, considerando comunque i tempi molto stretti. E che potrebbe (e soprattutto dovrebbe, ndr) vedere una svolta nel corso delle prossime settimane.

C’è apprensione da parte della community dei videogiocatori, che vorrebbe dei numeri in materia di prezzo e uscita di PS5. Numeri in materia di costo effettivo, per pianificare la spesa da sostenere per poter giocare da subito le novità di nuova generazione, ma numeri anche in materia di data di riferimento per l’arrivo della piattaforma sugli scaffali. La finestra di riferimento è quella delle vacanze natalizie, ma siamo sicuri che Sony riesca poi rispettare effettivamente i tempi prefissati?

Prezzo e uscita PS5, la risposta di Sony ai fan

Il sospetto è che, a ritardare l’annuncio di prezzo e uscita di PS5, sia la possibilità che il numero di console in produzione possa non soddisfare la domanda effettiva del mercato. La pandemia ha rallentato il settore che si occupa dell’assemblaggio delle nuove console. E questo (eventualità difficile ma comunque non da escludere, ndr) potrebbe ripercuotersi sui tempi di rilascio delle nuove piattaforme.

Per una community che scalpita nell’attesa di avere aggiornamenti da Sony, c’è un colosso nipponico che invece sfrutta i propri canali social per riportare la calma. E per farlo non si limita a messaggi istituzionali, ma scherza anche con i propri follower.

Find some time to relax and reflect. pic.twitter.com/yO0HpXInZd — PlayStation (@PlayStation) September 7, 2020

Alla domanda – ormai ciclica – su prezzo e uscita di PS5, gli addetti ai social della compagnia hanno risposto in maniera artistica. Attingendo tra l’altro a una delle maggiori esclusive approdate sugli scaffali negli ultimi mesi. Nel post viene infatti riportata una foto di Jin Sakai, protagonista di Ghost of Tsushima, beatamente a mollo in acque termali. Il consiglio è quello di “trovare tempo per rilassarsi e riflettere”. Sostanzialmente, ogni cosa arriverà a suo tempo: tocca attendere pazientemente.

