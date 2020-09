Tra i procedural più amati di Giallo, c’è senza dubbio il longevo Alice Nevers Professione Giudice, grande successo della serialità francese apprezzatissimo anche in Italia.

Dopo aver trasmesso quest’estate in prima visione la stagione 12 di Alice Nevers – Professione Giudice, in onda dal 25 giugno scorso in prima visione in chiaro, ora Giallo riprende la programmazione del legal drama dalla nona stagione.

Il canale 38 del digitale terrestre continua a destinare la programmazione del martedì sera ai casi di Alice Nevers – Professione Giudice: il procedural francese a tema giudiziario, ormai uno dei capisaldi del palinsesto dell’emittente insieme a Cherif e Profiling, torna coi primi due episodi della nona stagione da martedì 8 settembre, in prima serata.

Composta da soli sei episodi da 50 minuti, Alice Nevers – Professione Giudice 9 è stata trasmessa in Francia da TF1 nel 2011, ma è arrivata per la prima volta in Italia solo nell’autunno del 2019.

A fare il successo di questa serie è certamente la sua protagonista Alice (interpretata da Marine Delterme), una donna forte, moderna, ma dal passato ingombrante, che cerca di tenere insieme il suo lavoro di giudice, svolto con autorità, saggezza e profonda umanità, con quello di madre.

In Francia la serie ha già raggiunto la diciassettesima stagione, mentre in Italia la tredicesima è ancora inedita: presumibilmente arriverà su Giallo nella prossima stagione televisiva, nel 2021. Il canale 38 del digitale terrestre la trasmette infatti in esclusiva per l’Italia dal 2019, con due capitoli in prima visione a sera per ogni stagione televisiva: nel 2020 sul canale 38 del digitale terrestre dedicato ai polizieschi e ai gialli, sono andate in onda sia l’undicesima che la dodicesima.

In Francia la serie è in onda dal 2002 e non conosce crisi, basti pensare che Alice Nevers – Professione Giudice 12 è stata la prima stagione ad essere composta da 10 episodi, diversi in più rispetto alle precedenti: da allora, tutti i capitoli successivi si sono uniformati alla durata di 10 episodi.