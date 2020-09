Arriverà un nuovo album di Justin Bieber entro il 2020? Le indiscrezioni continuano a rincorrersi a seguito delle dichiarazioni rese da una fonte anonima a HollywoodLife.com, che parlavano di un ritorno dell’artista dopo Changes.

Del suo ritorno discografico, si racconta:

“Justin ha annunciato la riprogrammazione del suo tour la prossima estate ed è davvero entusiasta, ma in realtà ha registrato nuova musica durante il lockdown e ha realizzato un progetto completamente nuovo. Justin ha già girato alcuni video musicali, i suoi fan avranno una grande sorpresa! Sarà un album pop, con una voce straordinaria, storie incredibili e successi che si rileveranno mondiali. La nuova musica arriverà il mese prossimo.”

Queste dichiarazioni sono state supportate da una serie di tweet nei quali si lasciava intendere che Justin Bieber sarebbe pronto a tornare con un nuovo album a distanza di pochi mesi da Changes, che invece ha destinato all’inizio del 2020. Il disco era stato arricchito anche dalla messa in onda di un documentario, trasmesso in esclusiva su YouTube.

Ai cinguettii di Big Sean si sono uniti quelli di Scooter Braun, che ha lasciato adito a pochi dubbi in merito alla possibilità dell’imminente ritorno musicale di Justin Bieber, a pochi mesi dal rilascio di Changes. Nell’album, era stato inserito anche un singolo dedicato alla moglie Hailey e che ha intitolato Yummi.

I mesi dopo la conclusione del Purpose Tour erano stati parecchio complicati per Justin Bieber, che aveva rivelato di essere affetto dalla Malattia di Lyme. I tanti mesi trascorsi a rimandare i concerti hanno contribuito ad acuire i suoi problemi di depressione, che ha risolto grazie alla vicinanza della famiglia. Con il tour per l’album precedente, Justin Bieber era stato anche in Italia per alcune date. I concerti a supporto di Changes sono stati rimandati a causa dell’emergenza Coronavirus ancora in corso in tutto il mondo.