Si conclude Daredevil 2 su Rai4. Stasera, 7 settembre, andranno in onda gli ultimi due episodi della seconda stagione in cui vedremo il supereroe Marvel (interpretato da Charlie Cox) si troverà faccia a faccia con la Mano, riuscendo a trovare l’inaspettato aiuto di Elektra e non solo.

Si parte dall’episodio 2×12 dal titolo Il buio in fondo al tunnel, di cui vi riportiamo la sinossi:

Daredevil rischia tutto per salvare un vecchio amicio. Karen segue una pista pericolosa. L’ufficio legale della Nelson and Murdock potrebbe aver raggiunto il suo ultimo atto.

A seguire, il finale di stagione, l’episodio 2×13 intitolato Una giornata fredda a Hell’s Kitchen.

Daredevil si trova con le spalle al muro nella sua ultima resa dei conti per la sua vita – e il futuro di Hell’s Kitchen.

Nel cast di Daredevil 2, Charlie Cox nel ruolo di Matt Murdock / Daredevil; Deborah Ann Woll è Karen Page; Elden Henson interpreta Franklin “Foggy” Nelson; Rosario Dawson è Claire Temple; Vincent D’Onofrio è Wilson Fisk / Kingpin; Jon Bernthal è Frank Castle / Punisher; Élodie Yung è Elektra Natchios; e Stephen Rider nella parte di Blake Tower. Guest star: Scott Glenn nei panni di Stick.

Le avventure del diavolo di Hell’s Kitchen, personaggio nato dalla penna del fumettista Stan Lee, continuano il 14 settembre. Dalla prossima settimana, Rai4 trasmette la terza stagione della serie Marvel, sempre in prime time. A seguire, dalle 23:05, continuano gli episodi di Jessica Jones 2, altra serie prodotta dalla Casa delle Idee con protagonista l’eroina interpretata da Kristen Rytter.

Daredevil è il primo di una serie di show Marvel che conducono al crossover The Defenders, composto da un’unica stagione, in cui appaiono i personaggi di Matt Murdock, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist – tutti sono protagonisti di serie dedicate sempre legate all’universo televisivo della Marvel. Nel 2015, Emma Fleisher della Marvel Television, ha parlato dell’ambientazione di Daredevil, dichiarando: “Siamo parte dell’universo Marvel, ma non esplicitamente nel mondo di Agents of S.H.I.E.L.D.. Noi stiamo nel nostro angolo. Gli alieni sono arrivati e hanno distrutto la città, e questa è la storia della ricostruzione di Hell’s Kitchen”.

L’appuntamento con gli episodi finali di Daredevil 2 è per stasera dalle 21:20 su Rai4.