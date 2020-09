Si chiudono con questo lunedì le offerte Amazon di settembre. Per circa una settimana le occasioni a buon mercato sullo store non sono mancate e se ne potrà approfittare ancora fino alla mezzanotte di questa giornata. In particolar modo, sono gli smart speaker Echo Dot al centro delle promozioni ora attive, con uno sconto anche sensibile rispetto a quello di listino.

Come è noto, i dispositivi Echo Dot sono ben diffusi nelle case di molti italiani. Grazie all’assistente vocale Alexa è all’integrazione di abbonamenti come quello di Prime Music, è possibile ascoltare qualunque brano musicale ma anche impostare timer, sveglie e promemoria, sentire le ultime notizie, ottenere suggerimenti per la prossima ricetta e ancora gestire i dispositivi della propria casa intelligente. Tutto questo è in promozione ancora per poco nelle due offerte di seguito dettagliate.

Il più piccolo degli Echo Dot è senz’altro il protagonista delle offerte Amazon ancora in vigore. Il riferimento è al modello di terza generazione dell’altoparlante smart. Attualmente il suo prezzo al pubblico è pari a 34.99 euro, dunque ben più basso dei canonici 59,90 euro di listino. Come sempre, i colori a disposizione per il dispositivo sono ben quattro, ossia antracite, il grigio chiaro, il grigio mélange e ancora la nuance malva. Naturalmente l’acquisto non prevede costi di consegna e i tempi di spedizione sono decisamente brevi. I clienti Prime potranno ricevere il pacco già nella giornata di domani.

Altra occasione tra le ultime offerte Amazon di settembre è rappresentata dall’Echo Dot sempre di terza generazione ma con orologio integrato. Il prezzo attuale del dispositivo smart è 39,99 euro e non più 69.99 euro per un risparmio concreto di 30 euro. Anche in quest’ultimo caso non ci sono spese di spedizione da calcolare e ancora la consegna avverrà in tempi piuttosto celeri. Gli interessati riceveranno il pacco a partire da questo giovedì 10 settembre.