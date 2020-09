Le riprese di Shazam! Fury of the Gods potrebbero iniziare nel primo quarto del 2021: a confermarlo è stato Zachary Levi, il protagonista del film, durante un’intervista. Probabilmente, i lavori inizieranno tra marzo e aprile. L’attore, famoso anche per il suo ruolo nella serie televisiva Chuck, ha dichiarato che i ragazzi presenti nel film crescono in fretta e quindi le riprese dovrebbero necessariamente iniziare molto presto.

I giovani attori crescono fisicamente molto più velocemente rispetto ai loro colleghi adulti e, proprio questo, spinge spesso le produzioni (sia cinematografiche che televisive) a iniziare rapidamente i lavori per eventuali sequel o creare dei salti temporali. Le riprese di Shazam! 2, seguito del film uscito nel 2019, dovrebbero iniziare l’anno prossimo. Levi ha dichiarato:

Il Covid ha reso tutto un po’ più imprevedibile, ma l’intento è davvero quello di farne un altro. Dobbiamo sbrigarci, i ragazzi crescono in fretta.

L’attore ha anche detto che la produzione era certa che i numeri del primo capitolo sarebbero stati buoni e che, di conseguenza, gli sceneggiatori hanno iniziato a lavorare alla sceneggiatura del sequel subito dopo l’anteprime del primo film. In effetti, Shazam!, diretto da David F. Sandberg, ha incassato 362,6 milioni di dollari in tutto il mondo e ha ottenuto l’approvazione da parte della critica.

Shazam! Fury of the Gods dovrebbe arrivare sul grande schermo a partire dal 4 novembre 2022.

Shazam vs. Black Adam

Nei piani di DC Comics non c’è solo Shazam! 2, bensì anche Black Adam. Si tratta della pellicola in cui l’attore ed ex wrestler Dwayne Johnson presterà il volto al cattivissimo antieroe. I fan si aspettano che Shazam e Black Adam entrino presto in competizione, considerando che nei fumetti i due sono acerrimi nemici.

Zachary Levi, pur non avendo informazioni ufficiali, ha ipotizzato – come riportato da ComicBook – che i due personaggi possano entrare in contatto nei possibili Shazam! 3 o Black Adam 2. Probabilmente, prima di un annuncio ufficiale bisognerà attendere i risultati dei prossimo lungometraggi. Altri imminenti progetti DC Comics sono Batman, Wonder Woman 1984, Suicide Squad, The Flash, Aquaman 2 e la Snyder Cut.