Un tweet di Selvaggia Lucarelli contro Francesco Gabbani ai Seat Music Awards non è passato inosservato. Nel corso della diretta sei Seat Music Awards, Selvaggia Lucarelli ha commentato la performance di Francesco Gabbani con parole per niente lusinghiere e lo ha messo a confronto con l’artista che si è esibito dopo di lui: Mahmood.

“Già Gabbani è un guitto scarsissimo, se poi lo fai salire su un palco dopo Mahmood gli fai davvero del male”, ha cinguettato Selvaggia Lucarelli, attirando immediate polemiche. Non solo i fan di Gabbani lo hanno sostenuto ma anche utenti per niente legati all’artista con il chiaro obiettivo di invitare la Lucarelli ad esprimere i propri pareri personali in modo diverso e più rispettoso.

C’è chi le ricorda, erroneamente, milioni di copie vendute da Francesco Gabbani, milioni di copie che in realtà oggi in Italia non vende nessuno – neanche lui. C’è chi sottolinea la doppia vittoria del cantante al Festival di Sanremo, prima tra le Nuove Proposte e poi tra i Campioni, con un eccellente recente secondo posto al Festival 2020, alle spalle di Diodato.

Il gusto personale non è oggetto di discussione. La Lucarelli ha ogni diritto di esprimersi e i commenti su Twitter non vogliono di certo invitarla a non farlo. Piuttosto ciò che reclamano gli utenti, tra i commenti, è il rispetto. I successi che Gabbani ha rilasciato non sono oggetto di discussione, quanto piuttosto forse le sue reali capacità vocali nell’esibirsi dal vivo che, a detta di Selvaggia Lucarelli, sarebbero assai scarse.

Il fatto di essere stato inserito in scaletta appena prima di Mahmood, poi, a suo avviso avrebbe solo peggiorato la situazione. Eppure c’è chi continua a preferire lo sprint e l’energia sul palco che Gabbani sprigiona alle indubbie capacità vocali di Mahmood. Il tweet della Lucarelli non poteva che scatenare centinaia di commenti con annesse polemiche.