Torna in onda Prodigal Son, la serie thriller con Michael Sheen e Tom Payne. Da stasera 7 settembre, Premium Crime (disponibile al canale 118 del satellite e al 460 pay tv) trasmette le repliche della prima stagione per un lunedì all’insegna del giallo poliziesco.

La serie segue la vita di una famiglia disfunzionale. Malcolm Bright, ex profiler e poi consulente al Dipartimento di Polizia di New York, ha il dono di capire come funzionano le menti criminali, questo perché in famiglia c’è un assassino; suo padre è infatti Martin Whitly, famigerato serial killer conosciuto negli anni Novanta come “il chirurgo”. Dopo che un omicida ha utilizzato il suo stesso modus operandi, Malcolm è costretto a confrontarsi con suo padre e rivivere i traumi del passato. Lo stile della serie ricorda molti polizieschi psicologici, come Hannibal o The Following, e la Fox (canale americano dove viene trasmessa) punta proprio a conquistare quel tipo di pubblico.

Nel cast di Prodigal Son, Tom Payne nel ruolo del protagonista Malcolm Bright; Lou Diamond Phillips è il detective Gil Arroyo; Halston Sage è Ainsley Whitly, giornalista e sorella di Malcolm; Aurora Perrineau è la Detective Dani Powell; Frank Harts è il Detective J.T. Tarmel; Keiko Agena è il medico legale Edrisa Tanaka; Bellamy Young è Jessica Whitly, madre di Malcolm e Ainsley; e Michael Sheen nel ruolo del serial killer e padre di famiglia Martin Whitly.

La programmazione di Prodigal Son su Premium Crime è a cadenza settimanale, con un episodio ogni lunedì sera. Si parte con il pilota della serie, dal titolo L’imitatore, in cui conosciamo Malcolm Bright e la sua “particolare” famiglia. Da profiler a consulente della polizia, viene chiamato a collaborare quando i risvolti di un caso di omicidio gli ricordano troppo da vicino i metodi utilizzati da suo padre, noto serial killer chiamato “il Chirurgo”.

La prima stagione di Prodigal Son è composta da 20 episodi totali, ma Fox ha confermato la produzione di una seconda lo scorso maggio. Tuttavia, causa pandemia di Covid-19, c’è incertezza su quando e come si potrà tornare a lavorare sul set, non senza le dovute precauzioni per sviare il rischio contagio. Con tutta possibilità possiamo ipotizzare che la seconda stagione di Prodigal Son vedrà la luce solo nel 2021 sul canale Fox, e successivamente sarà disponibile anche in Italia.

L’appuntamento con la replica di Prodigal Son è per stasera alle 21:15.