Non sappiamo ancora quando sarà disponibile l’aggiornamento nella sua versione definitiva e stabile per i modelli Huawei compatibili, ma a partire da oggi 7 settembre abbiamo finalmente qualche notizia più concreta per quanto concerne EMUI 11. Secondo un manifesto ufficiale pubblicato proprio in questi minuti dal produttore asiatico, infatti, possiamo analizzare in modo più dettagliato quanto deciso sul pacchetto software di cui si parla tantissimo da alcune settimane a questa parte.

Alcune date per EMUI 11 su Huawei

Secondo quanto annunciato da Huawei Central, più in particolare, la locandina parla di una presentazione in programma questa settimana con il colosso cinese, per la precisione il giorno 10. Non si tratta di smartphone e, andando per esclusione, non possiamo fare altro che concentrarci su EMUI 11. Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, il reclutamento di utenti per testare la beta dell’aggiornamento è già partito, motivo per il quale sento di dirvi che siamo già in una fase avanzata in vista delle prime distribuzioni.

Al momento una lista di smartphone Huawei compatibili con l’upgrade ancora non esiste, ma è chiaro che i top di gamma lanciati sul mercato tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 potranno godere di una corsia preferenziale. Sarà importante capire anche il tipo di approccio che le beta iniziali avranno sui device in questione: in caso di test positivi, infatti, potrebbe essere possibile una maggiore estensione del pacchetto software anche su modelli che al momento sembrano non rientrare in un discorso del genere.

Giovedì vi terremo aggiornati appena avrà luogo il nuovo evento di Huawei, in modo da capire subito quali siano i punti di forza e di debolezza del nuovo aggiornamento con EMUI 11. Cosa vi aspettate dal brand asiatico sotto questo punto di vista?