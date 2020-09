Piero Pelù riceve il Premio Lunezia 2020, in un’annata molto particolare per la musica e, in particolare, per quella dal vivo. Il rocker fiorentino sarà in Piazza Mercurio a Massa per ritirare il premio conferitogli per il valore musicale e letterario del brano Gigante.

Il 2020 è anche l’anno del 25° anniversario della manifestazione, che sarà organizzata nel rispetto delle normative anti-Covid. L’evento si apre il 13 settembre con la premiazione di Piero Pelù. Del brano che sarà premiato, si dice:

“Spingi forte spingi forte/ Salta fuori da quel buio/ Crescerai aprendo porte: inizia così “Gigante”, brano -di rara compiutezza e formale e contenutistica- segnante l’esordio sanremese di Piero Pelù, nel quarantesimo di un percorso cantautoriale alto, sempre fedele a una sonorità personalissima, variata quanto riconoscibile, e a un messaggio di fondo che mai indietreggia, facendosi impegno, valore, paradigma”.

Nei giorni scorsi, Piero Pelù è tornato alla musica dal vivo grazie ai Seat Music Awards, nei quali si è cimentato proprio nel brano di Sanremo. Com’è noto, il brano Gigante è dedicato al nipote dell’artista – di appena 3 anni – ma anche a tutti coloro che intendano prendere in mano la propria vita e ricominciare.

Nel 2020, Piero Pelù avrebbe dovuto tenere un tour di supporto per il suo ultimo album –Pugili Fragili – che ha rilasciato a seguito della partecipazione al Festival di Sanremo 2020. Nonostante i 40 anni di carriera, per Piero Pelù si è trattato di un debutto, ma da solista. L’ultima prova del gruppo, Eutòpia, è stata rilasciata nel 2016. Dall’album ha già estratto anche la title track, in rotazione radiofonica da qualche settimana.

Il progetto dei Litfiba è, per il momento, congelato. Piero Pelù ha così deciso di aprire una nuova parentesi da solista che ha aperto con il singolo Pic-Nic All’Inferno, nel quale ha inserito una campionatura del discorso sull’ambiente di Greta Thumberg, dopo aver ottenuto il suo permesso.