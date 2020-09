Vi sareste mai aspettati di poter fare benzina con Alexa? In effetti, tecnicamente, la cosa è possibile, anche se per il momento solo negli Stati Uniti. Come riportato da ‘techcrunch.com‘, la collaborazione con ExxonMobil e la società di servizi finanziari Fiserv gli utenti potranno avvalersi dei servizi dell’assistente virtuale per pagare le spese del carburante. Una novità di cui si era già parlato al CES 2020 di Las Vegas lo scorso gennaio, e di cui adesso è possibile usufruire nel concreto in oltre 11,500 stazioni di servizio Exxon e Mobil negli USA.

L’utilizzo dell’opzione è molto semplice, e non richiede sforzi particolari all’utente, che non dovrà fare altro che fermarsi presso una delle stazioni di servizio autorizzate e chiedere ad Alexa di effettuare il pagamento del rifornimento. Un’operazione che è possibile portare a termine dal proprio smartphone o dall’accessorio Amazon Echo Auto (per quanti ne sono provvisti). Nel momento in cui l’assistente digitale riconoscerà la stazione di servizio ed identificherà il numero della pompa si potrà procedere al rifornimento di carburante per la somma versata. I pagamenti verranno gestiti attraverso Amazon Pay. Bisognerà capire quanto effettivamente possa rivelarsi utile il servizio su larga scala, fermo restando che il beneficio che si potrà trarre dalla pratica per favorire il processo di distanziamento sociale ai fini della gestione dell’emergenza sanitaria da Coronavirus (meglio ridurre il più possibile i contatti tra le persone, almeno fino alla fine di tutta questa situazione, che non sappiamo esattamente quanto potrà durare).

Qualora la novità del pagamento del carburante tramite Alexa dovesse incontrare un certo successo è probabile che Amazon decida di estendere l’opzione ad altre stazioni di servizio (immaginate quanti vantaggi si potrebbe trarre dalla funzione per il rifornimento energetico delle auto elettriche, riducendo i tempi di attesa). Se avete domande da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.