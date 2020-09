Non sono particolarmente incoraggianti gli esiti di alcuni test di velocità per determinati operatori nello scorcio iniziale di questo mese, soprattutto nel caso di Vodafone e Iliad, come si potrà notare attraverso il nostro approfondimento di oggi 7 settembre. Dopo essersi fatti la guerra in ambito commerciale durante la stagione estiva, stando almeno a quanto vi abbiamo riportato durante il mese di giugno, i due operatori devono fare i conti con un trend non esaltante.

Il verdetto degli speed test di settembre 2020 su Iliad e Vodafone

Tutto nasce da uno studio condotto di recente da Ookla Speedtest. Per chi non lo sapesse, si tratta nello specifico di una piattaforme decisamente autorevole per quanto concerne la valutazione della velocità di rete internet. La contrapposizione tra le varie compagnie in questo particolare contesto, dunque, dà vita ai cosiddetti Speedtest Awards. Vediamo dunque quali sono i risultati che sono venuti fuori dalle più recenti analisi in Italia, con alcune considerazioni soprattutto su Iliad e Vodafone.

A comandare il ranking troviamo WindTre, che evidentemente ha tratto giovamento sul fronte prestazioni dopo la fusione di cui tanto si parla da anni in questo mondo. L’operatore vince per distacco con 43,92 Mbps, con quasi dieci punti di vantaggio su TIM. A seguire troviamo proprio Iliad e Vodafone. Per l’operatore francese, dunque, un gap simbolico rispetto a WindTre che in molti evidenziano, soprattutto dopo aver avviato il processo che in termini di antenne ed infrastrutture lo sta rendendo indipendente rispetto all’ex partner.

Per Vodafone, al quarto posto con 30,20 Mbps, una sorta di inversione di tendenza dopo aver da sempre dominato in questo particolare ambito. Fermo restando che siamo molto vicini ai valori quantomeno di TIM e Iliad. In ogni caso, tutti coloro che vogliono approfondire il discorso, possono consultare lo studio originale per capirci qualcosina di più.