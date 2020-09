La dedica di Vasco Rossi a sua moglie non arriva in un giorno qualsiasi. Oggi, lunedì 7 settembre, il rocker di Zocca ha dedicato il suo spazio intimo su Instagram alla sua dolce metà Laura Schmidt che oggi compie gli anni. Per l’occasione la voce di C’è Chi Dice No ha annunciato di voler comprare dei fiori. “Laurina” come l’artista chiama affettuosamente la sua musa, ha detto “sì” al rocker nel 2012, ma la loro storia d’amore ha inizio nel 1987.

Per celebrare il compleanno di Laura Vasco riporta un’intervista rilasciata nel 2018 per Vanity Fair nella quale aveva spiegato che per sua moglie prova “un senso d’amore” ogni volta che i due si guardano negli occhi.

Dal loro amore nel 1991 è nato Luca, al quale è dedicato il brano Benvenuto e che compare come coautore di diverse canzoni del Blasco. Nel corso dell’intervista a Vanity Fair, inoltre, il Blasco aveva raccontato scherzosamente di aver compreso che Laura fosse perfetta per lui dal momento in cui era libero di fare zapping alla TV con lei seduta accanto e senza che la compagna battesse ciglio.

Una parentesi amorosa, dunque, questa dedica di Vasco Rossi a sua moglie: negli ultimi giorni il rocker di Zocca ha più volte dissato contro i negazionisti, gli haters e i complottari sugli argomenti del COVID-19. Il rocker di Zocca, infatti, ha palesemente asfaltato tutti coloro che negano l’esistenza della pandemia e che si dichiarano contrari ai vaccini, al distanziamento sociale e all’uso delle mascherine. In questo modo l’artista si è esposto all’attenzione degli odiatori seriali da tastiera che hanno subito ricevuto una minaccia di querela.

La dedica di Vasco Rossi a sua moglie è dunque un atterraggio morbido: l’artista non ha mai nascosto l’amore per Laura Schmidt e oggi, dopo 8 anni di matrimonio e tantissimi di relazione, festeggia il compleanno insieme ai fan.