Ci si sta veramente muovendo sul fronte Samsung Galaxy S21, dal momento che il produttore asiatico avrebbe dato il via anche allo sviluppo del firmware. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’OEM si starebbe per adesso focalizzando sulle release delle versioni dotate di connettività 5G, corrispondenti alle versioni firmware SM-G991U, SM-G996U e SM-G998U, destinate a propria volta ai vari Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra.

Il gigante sudcoreano fornirà tre importanti aggiornamento del sistema operativo Android per le ammiraglie perché i consumatori tendono a mantenere lo stesso telefono, soprattutto se di punta, più a lungo, e, secondo questa logica, poter godere della connettività 5G come standard di rete di riferimento avrebbe molto più senso. Il software si baserà su Android 11, ma è possibile che i prossimi portabandiera del colosso di Seul siano personalizzati con un’altra release dell’interfaccia proprietaria, coincidente con la versione One UI 3.1 (debutto che potrebbe essere fissato proprio con la presentazione della prossima generazione dei Galaxy S).

Chiaramente i tempi sono prematuri per dire quali esattamente saranno i programmi del colosso asiatico, visto che mancano ancora quasi mesi all’annuncio ufficiale dei Samsung Galaxy S21. Non è comunque escluso il lancio non sia anticipato considerato il fatto che lo sviluppo dei firmware per i Samsung Galaxy S20 non è iniziato così presto come per il trio dei Samsung Galaxy S21, di cui è stata anche già rivelata la capacità delle batteria (almeno per il modello standard e quello plus). La possibilità c’è, anche se non vogliamo sbilanciarci oltre raccontandovi cose che magari alla fine non si verificheranno (manca ancora troppo tempo per poter fornire ragguagli di un certo peso in tal proposito). Per il resto, se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.