Il piccolo gioiellino italiano Il Paradiso delle Signore torna in onda oggi, 7 settembre, nel pomeriggio di Rai1 dopo il salvataggio dello scorso anno e la relativa promozione. A causa del Coronavirus la soap italiana ha interrotto i lavori in corso chiudendo prima del finale previsto per la stagione, ma dopo tanta attesa, oltre 5 mesi, finalmente i protagonisti sono pronti a trovare posto nell’affollato pomeriggio di Rai1.

Fatta fuori Caterina Balivo, la rete ammiraglia della tv pubblica terrà compagnia al suo pubblico con Oggi è un Altro Giorno, il nuovo programma condotto da Serena Bortone, Il Paradiso delle Signore e, infine, Alberto Matano e La Vita in Diretta che andrà allo scontro con Pomeriggio5 e Barbara d’Urso. Il giornalista sarà solo al timone del programma mentre la soap italiana domani dovrà già traslocare a favore della Bortone.

Oggi Il Paradiso delle Signore è andata in onda dalle 15.55 in poi, in fuga da Uomini e donne, ma domani anticiperà un po’ piazzandosi alle 15.40 e tagliando in due Oggi è un Altro Giorno. Ma cosa vedremo in questa nuova stagione della soap?

ATTENZIONE SPOILER!

Al timone di tutti ci sarà ancora l’amato Vittorio Conti, il volto del famoso magazzino intorno a cui ruotano le storie dei nostri protagonisti. Gabriella è ancora combattuta tra Cosimo e Salvatore convinto che lui non abbia fatto niente per lei dopo la loro discussione. In realtà la giovane stilista non sa che lui l’ha cercata e che è stata Agnese a non farle avere il suo messaggio ma adesso il senso di colpa la sta lacerando, fino a dove si spingerà dopo quello che è successo?

Intanto, Vittorio e Marta continuano il loro percorso difficile per diventare genitori almeno fino a che, proprio davanti al Paradiso troveranno una neonata abbandonata di cui decidono di prendersi cura. Dopo il difficile intervento chirurgico, Federico ritorna dalla Svizzera camminando sulle proprie gambe per la felicità di tutti e pronto a ricominciare una nuova vita mentre Marcello è pronto a farsi avanti con Roberta.

A Villa Guarnieri intanto, Umberto è sempre più preoccupato per le sorti di Adelaide, che da giorni non dà notizie dagli Stati Uniti, forse per lui è arrivato il momento di intervenire partendo e raggiungendola? Nel frattempo Ludovica sta finalmente per coronare il sogno della sua vita, obbligando Riccardo a sposarla con l’inganno ma il ritorno di Nicoletta potrebbe cambiare le carte in tavola.