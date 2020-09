Il tema del razzismo secondo Mahmood, toccato a oltre un anno dalla vittoria al Festival di Sanremo 2019 a seguito della quale era stato travolto da una becera polemica che riguardava le sue origini egiziane. Le ultime dichiarazioni sono state concesse a Grazia, in occasione del rilascio di un numero speciale un cui si sono trattati i temi di libertà di espressione, di tolleranza e inclusività.

“Un Paese multietnico non è il futuro. Per me e per tanti ragazzi è già il presente”, ha dichiarato Mahmood, che ha aggiunto: “Il razzismo purtroppo c’è, eccome. Mi fa rabbia dover ancora lottare per l’affermazione di principi così ‘normali’: io e te siamo uguali e non importa il colore della pelle. Eppure è ancora necessario”.

Troppa la strada che c’è ancora da fare, secondo Mahmood, perché l’Italia possa dirsi un paese multietnico. L’artista è nato da madre italiana e padre egiziano ed è nato e cresciuto a Milano. Fin da piccolo, Mahmood ha condiviso la sua vita con bambini di ogni origine ed etnia, vivendo il rapporto con tutti con assoluta normalità.

I concerti di Mahmood sono ora fermi a causa dell’emergenza Coronavirus che non ha consentito l’organizzazione dei grandi eventi, così da rispettare le norme anti-Covid. L’artista non ha voluto cantare in luoghi ristretti, che – suo dire – avrebbero snaturato il concetto di concerto che ha in mente con la musica del nuovo album.

Per il 2020, non ci saranno quindi concerti, già rimandati al 2021. Mahmood è appena tornato in radio con il singolo Dorato, che ha concepito in collaborazione con altri artisti tra cui Sfera Ebbasta. Prima dell’ultimo singolo, Mahmood si era cimentato in una collaborazione con Massimo Pericolo e prima ancora con Rapide, con il quale ha raggiunto un grande successo. La sua ultima prova discografica è rappresentata da Gioventù Bruciata, rilasciato dopo Sanremo 2019.