Il nuovo album di Laura Pausini sarà in lavorazione a cominciare dal 2021. A darne l’annuncio è l’artista di Solarolo, che è intervenuta sui suoi social per ricordare il mancato raduno e rivelare che la nuova data arriverà molto presto.

Il suo prossimo progetto discografico di Laura Pausini darà un seguito naturale a Fatti Sentire, che ha rilasciato nel 2018. Dalla versione spagnola del disco, Hazte Sentir, l’artista ha appena pubblicato il singolo Verdades A Medias, in duetto con Bebe. Il videoclip dedicato al singolo è già disponibile in tutte le piattaforme.

“Abbiamo aspettato questo 5 di settembre con tanti mesi di countdown e poi non abbiamo potuto organizzare il nostro raduno per oggi… ma non ci abbattiamo! Come sapete, questo 2020 è un anno con meno viaggi per me, mentre nel 2021 inizierò a viaggiare molto per realizzare il mio nuovo disco, quindi sto cercando una data che possa permettermi di essere con voi nelle giornate in cui gli iscritti al fan club sono più liberi!”

La lunga pausa dalla musica è iniziata al termine dei concerti negli stadi che ha tenuto con Biagio Antonacci. Mentre l’artista di Rozzano ha rilasciato il suo ultimo album – Chiaramente Visibili Dallo Spazio – Laura Pausini ha deciso di prendersi un po’ di tempo per pensare al nuovo disco che inizierà a prendere forma nel 2021.

Quello che sta per arrivare sarà un anno particolarmente intenso per l’artista romagnola, che dovrà trovare il tempo per il raduno con il quale si festeggeranno i primi 25 anni dalla fondazione del fanclub. Il raduno avrebbe dovuto tenersi il 5 settembre, ma l’emergenza Coronavirus ha comportato uno slittamento di un anno e in una data che attende di essere annunciata.

Nel 2021, Laura Pausini sarà anche all’Arena Campovolo per l’evento a supporto dei centri antiviolenza che terrò a giugno con Fiorella Mannoia, Elisa, Giorgia, Gianna Nannini, Emma e Alessandra Amoroso. I biglietti sono tornati in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati.