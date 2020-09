I fan di Can Yaman insorgono contro Barbara d’Urso. Mentre lei su Canale5 continuava a mandare foto e video dell’attore turco senza maglia facendo notare i suoi muscoli, sui social le sue fan si sono dette stufe e offese dal suo comportamento. Già in tempi non sospetti, quando Can Yaman è stato ospite in studio proprio da Barbara d’Urso, lui stesso si era detto infastidito dall’essere etichettato come un sex symbol perché lui prima di ogni altra cosa è un attore tant’è che lo stesso Ferzan Ozpetek lo ha notato.

Il regista turco potrebbe sceglierlo per uno dei suoi prossimi film mentre Barbara d’Urso continua a sminuirlo parlando della sua tartaruga con le sue ospiti ed è per questo che le fan si sono alleate sui social #barbaradursoisoverparty per darle contro e farle notare che Can Yaman è anche tanto altro ma che, soprattutto, in Daydreamer c’è anche la bella Demet alias Sanem.

Ecco il video del momento durante la prima puntata della stagione di Pomeriggio5:

Ecco il servizio di oggi a Pomeriggio5 dedicato a Can Yaman Pubblicato da DayDreamer – Le ali del sogno su Lunedì 7 settembre 2020

A niente sono serviti decine e decine di commenti arrivati durante la messa in onda visto che, alla fine, l’importante è stato parlarne per la conduttrice tornata oggi per la nuova edizione di Pomeriggio 5 e per lanciare l’arrivo di DayDreamer Le Ali del Sogno nel prime time di oggi, 7 settembre, proprio sulla rete ammiraglia Mediaset. I fan, intanto, lanciano un appello a Silvia Toffanin pregandola di aggiudicarsi l’ospitata di “Sanem e Can” insieme e rubarla così alla regina di Cologno Monzese, saranno accontentati?

Per il momento non ci rimane che attendere le evoluzioni delle trasmissioni di Barbara d’Urso mentre i fan di Can Yaman dovranno attendere il fine settimana (dopo questa sera) per rivedere il loro attore preferito nei panni di Can Divit.