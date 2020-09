Si fa largo in Europa per i Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra 5G l’aggiornamento con le patch di settembre 2020, contraddistinto dalla serie firmware N98XFXXS1ATH9. Da poco annunciata (più precisamente a margine del recente evento Unpacked), la linea ha iniziato ad aggiornarsi integrando l’ultimo intervento manutentivo di protezione a partire dalla Germania, da cui poi l’upgrade si diffonderà a macchio d’olio al resto d’Europa. Da quello che è emerso da ‘SamMobile‘, l’upgrade non includerà stravolgimenti di sorta per quel che riguarda l’interfaccia, il sistema operativo ed i programmi pre-installati: si andrà solo verso l’incremento del livello di sicurezza, che non è comunque cosa da poco.

Prossimamente sarà possibile procedere all’installazione dell’aggiornamento N98XFXXS1ATH9 dei Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra 5G seguendo il percorso ‘Impostazioni > Aggiornamenti Software > Scarica e Installa‘, ricordandovi che la serie riceverà ben tre major-release nel corso del proprio supporto software, passando per Android 11, Android 12 e Android 13. Non appena il pacchetto N98XFXXS1ATH9 verrà reso disponibile più diffusamente bisognerà ricordare di procedere all’installazione solo se la percentuale di carica residua dovesse risultare superiore al 50% (in alternativa potrete decidere di collegare il dispositivo alla rete elettrica, per poi dare il via all’aggiornamento con maggiore tranquillità), tenendo a mente che i dati non verranno intaccati in alcun modo.

Adesso che avete più informazioni (di cui la principale il fatto che i dispositivi passeranno attraverso ben tre major-release dell’OS mobile di Google, cosa che magari vi era sfuggita nel trambusto generale, o perché forse poco pratici del mondo Android) non dovete fare altro che convincervi ad acquistare il Samsung Galaxy Note 20 o Note 20 Ultra 5G (nel caso in cui foste ancora in preda a qualche dubbio). Se avete qualche domanda da fare non esitate a chiedere attraverso il box dei commenti qui sotto.