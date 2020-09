Francesco Renga in tour nel 2021, l’artista annuncia i concerti in programma per il mese di maggio del prossimo anno.

Dopo essersi esibito sul palco dell’Arena di Verona, in occasione dei Seat Music Awards, Francesco Renga aveva preannunciato importanti novità in arrivo per i fan. Qualche ora dopo ha svelato i suoi piani: un nuovo tour di concerti, atteso per il prossimo anno.

Dopo un 2020 particolarmente scarno di live, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, il 2021 si prospetta invece ricco di attività live. Tra i recuperi degli eventi inizialmente previsti per quest’anno e i nuovi in via di definizione, c’è Francesco Renga che ha ha già comunicato di voler tornare sui palchi dei teatri italiani il prossimo mese di maggio.

Le date annunciate sono al momento 8 in totale, da Torino a Firenze, tra il 14 maggio e il 30 maggio. La prima tappa è quella del Teatro Colosseo di Torino, la seconda quella al Teatro degli Arcimboldi di Milano in programma per il 16 maggio. La tournée proseguirà verso l’Europauditorium di Bologna il 17 maggio e poi sarà a Brescia il 21 maggio (Teatro Dis_Play).

Francesco Renga porterà la sua musica a Bari il 24 maggio, al Teatro Team, e a Napoli il 26 al Teatro Augusteo. Roma lo accoglierà al Teatro Brancaccio il 28 maggio. L’ultima tappa della tournée è al momento prevista per il 30 maggio al Teatro Verdi di Firenze.

Francesco Renga è attualmente in radio con il singolo Insieme: Grandi Amori, scritto insieme a Daniele Coro e Diego Mancino e prodotto da Dario Faini e Daniele Coro.

Le date dell’Insieme Tour di Francesco Renga:

14/5 TORINO, Teatro Colosseo

16/5 MILANO, Teatro degli Arcimboldi

17/5 BOLOGNA, Europauditorium

21/5 BRESCIA, Teatro Dis_Play

24/5 BARI, Teatro Team

26/5 NAPOLI, Teatro Augusteo

28/5 ROMA, Teatro Brancaccio

30/5 FIRENZE, Teatro Verdi

I biglietti per assistere ai concerti di Francesco Renga in programma nel 2021 saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di martedì 8 settembre suTicketOne.it e dalle ore 11.00 di venerdì 11 settembre nei punti vendita abituali. Sono già in prevendita in anteprima – dalle ore 11.00 di lunedì 7 settembre – per gli iscritti al FanClub ufficiale dell’artista, Fr@rea.