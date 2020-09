Finché Ti Va dei Tiromancino esce venerdì 11 settembre. Il nuovo singolo della band è stato annunciato oggi da Federico Zampaglione che, negli scorsi giorni, aveva disseminato una serie di indizi sui social per preannunciare ai fan l’arrivo di imminenti novità.

Finché Ti Va dei Tiromancino è un brano inedito ed anticipa nuovi progetti discografici.

Prodotto e arrangiato da Zampaglione e da Jason Rooney, sarà disponibile in radio e negli store digitali da venerdì 11 settembre per proporre un viaggio tra atmosfere malinconiche.

Il testo accoglie l’ascoltatore e lo trascina all’interno di una storia d’amore in modo intimo e romantico. Anticipa le atmosfere che troveremo nel prossimo progetto discografico dei Tiromancino, attualmente in fase di lavorazione.

Parlando di Finché Ti Va, Federico Zampaglione ha spiegato le difficoltà di raccontare un pezzo così intimo che sente in modo particolare sulla propria pelle: “Non è facile per me parlare di questa canzone perché ha una natura così intima e romantica che tende ad entrarmi sottopelle e a parole non riesco a descriverla bene”.

Ai futuri ascoltatori, interessati alla musica del gruppo, ha consigliato: “Va ascoltata, chiudendo gli occhi e lasciandosi andare”.

L’artista ha poi aggiunto qualche dettagli sulla fase di lavorazione e di scrittura: “È stata scritta (insieme a Jason Rooney, Luigi Sarto e Camilla Capolla) a novembre scorso, ma visti gli accadimenti ho voluto tenerla segreta e aspettare il momento giusto per farla venire alla luce. Ora è arrivato il tempo di condividerla e mi sento emozionato come agli inizi della mia carriera”.

Finché Ti Va arriva a un anno dal fortunato brano estivo Vento Del Sud e sarà ufficialmente disponibile in radio e negli store digitali da venerdì 11 settembre dopo il ritorno in Virgin Records.

Durante il lockdown dovuto al Coronavirus, Federico Zapaglione è ha pubblicato i cortometraggi horror Bianca e Bianca Fase 2.