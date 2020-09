Fausto Leali al Grande Fratello VIP, tra i concorrenti della nuova edizione che inizierà ufficialmente lunedì 14 settembre. Il cantante ha confermato la sua presenza nella casa più spiata d’Italia nel corso di un’intervista al quotidiano Libero, svelando anche i motivi che l’hanno spinto ad accettare l’invito della produzione.

Un invito giunto nel modo giusto e al momento giusto ha spinto Fausto Leali a mettersi in gioco. L’aspettativa, al momento, è solo quella di “uscirne vivo”, ironizza, a pochi giorni dall’ingresso nella casa del GF VIP 5.

Fausto Leali si è mostrato particolarmente analitico nei confronti dell’attuale situazione musicale – e non solo. Consapevole che non potrà tornare sul palco almeno per i prossimi mesi, Fausto Leali ha deciso di mettersi in gioco accettando una nuova avventura televisiva.

Ma è impossibile non pensare anche al cachet: Fausto Leali ha accettato l’invito di Mediaset anche perché è pagato per rimanere nella casa del GF VIP. Il pagamento in denaro della produzione ai concorrenti, però, chiaramente non è l’unico motivo in grado di orientare la sua scelta. Leali infatti ha accettato di rinchiudersi nella casa del Grande Fratello VIP soprattuto perché il mondo della musica è ancora fermo, se pensiamo alla dimensione del live, e non sarà così immediata la possibilità di riprendere concerti con un pubblico cospicuo e senza distanziamento sociale.

Inoltre Leali ha ammetto tristemente che le vendite dei dischi non sono più remunerative come quelle di un tempo.

“Vado anche perché sono pagato, non certo per beneficenza. Naturalmente il cachet non è l’unica ragione, il mio lavoro è cantare. Ma le vendite dei dischi non sono remunerative come in passato”, ha dichiarato. E a proposito della sua partecipazione al Grande Fratello VIP, ha ammesso:

“Non è certo come andare in miniera. Non sono nemmeno un tipo litigioso di carattere”. La sua permanenza nella casa dovrebbe quindi durare a lungo.