La recente inclusioni – nel mese di agosto – di Fall Guys all’interno della selezione di giochi della Instant Game Collection di PS Plus è stata senza dubbio molto favorevole per il titolo di Mediatonic e Devolver Digital. Come era lecito attendersi, milioni sono stati gli utenti che non hanno perso tempo a catapultarsi nel coloratissimo mondo di gioco.

Una community che ha presto in brevissimo tempo i connotati di un vero e proprio fiume in piena. E che ha costretto gli addetti ai lavori a correre ai ripari nel più breve tempo possibile per arginare eventuali straripamenti videoludici.

Parliamo in questo caso dei cheater, gli immancabili imbroglioni del caso che provano a sfruttare le falle del codice di gioco. Una costante, purtroppo, in qualsiasi tipologia di titolo che fa della competitività la sua ragion d’essere. Ma il team di sviluppo ha già pronta la soluzione.

Tolleranza zero di Fall Guys: gli imbroglioni sono avvisati

Dite la verità: anche voi, nella partite di Fall Guys, avete assistito a eventi strani e difficili da spiegare. Salti sproporzionati, personaggi dalla corsa eccessivamente rapida e simili hanno cominciato a palesarsi in-game. Con tutto il fastidio e la frustrazione del caso per gli utenti corretti.

I ragazzi di Mediatonic non hanno però messo da parte gli sforzi per calibrare al meglio il proprio titolo su tale aspetto. E Fall Guys, per disincentivare l’uso di hack o di strumenti utili ad alterare le skill del proprio alter ego digitale, punta decisamente in alto.

Dopo i recenti aggiornamenti, che provano a fare pulizia, novità sono in arrivo anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. E per allontanare gli utenti tossici dal gioco è pronto il doppio sistema anti-cheat adottato da Fortnite. Un sistema che al Battle Royale ha permesso di contenere in maniera efficace, con conseguenti ban, l’ondata di furboni.

Le intenzioni parrebbero di rendere operativo il tutto entro le prossime due settimane. Questo garantirebbe dunque l’inizio della seconda stagione del gioco in un clima di certo molto diverso. Per la gioia di tutti coloro che amano competere nel rispetto delle norme e degli avversari.

