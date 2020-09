Gli appassionati di CoD Warzone lo sapranno già, Fabio Rovazzi è pronto a scendere sul campo di battaglia della celebre Battle Royale in salsa Call of Duty. La star esplosa su YouTube ha infatti collaborato con il publisher Activision e con gli sviluppatori di Infinity Ward per prestare il suo volto a Sergio Sulla (conosciuto come Morte), nuovo operatore in arrivo nel soft reboot di Call of Duty Modern Warfare e in Call of Duty Warzone.

Come spiegato dal team di sviluppo, Sergio Sulla è nato e cresciuto a Salerno, e si presenta come un abile soldato che ama il Vecchio West e che ha forti convinzioni e regole chiare in materia di ciò che è giusto e sbagliato. Morte si è arruolato nell’esercito all’età di 18 anni, facendosi poi strada all’interno del leggendario reggimento paracadutisti del Col Moschin in Italia. Ora è stato selezionato per entrare in Warcom, dove ha deciso di unirsi alla fazione della Coalizione per combattere senza esclusione di colpi.

Offerta Call of Duty: Modern Warfare - Amazon Edition - PlayStation 4 Call of Duty: Modern Warfare offre ai fan una storia avvincente,...

Nella drammatica e viscerale campagna per giocatore singolo, la posta...

Il nuovo operatore sarà ovviamente utilizzabile in tutte le versioni di CoD Warzone e Modern Warfare, dunque su PC, PS4 e Xbox One. Da quello che sappiamo, oltre ad avere il volto di Fabio Rovazzi e la divisa delle forze speciali italiane, il personaggio richiama espressamente l’immaginario della tradizione dei western all’italiana. Merito del suo debutto va a Bernardo Antoniazzi, Principal Technical Artist di Infinity Ward, che tramite un sistema di cattura di sua ideazione ha portato in-game i volti, le espressioni facciali e i dettagli grafici che rendono Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone estremamente realistici. Con l’uscita fissata ufficialmente il prossimo 8 settembre. “Essere un personaggio in Call of Duty è sempre stato un mio sogno segreto e impossibile e non ci sono parole per descrivere l’eccitazione di avere l’opportunità di dare la mia voce e il mio aspetto a un operatore” commenta Fabio Rovazzi. “Mi piace molto che il personaggio sia un tributo alla tradizione dei film western italiani. Quando penso che milioni di giocatori potranno giocare con il mio personaggio, mi sento lusingato e felice oltre ogni immaginazione.”