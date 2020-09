Ellen Pompeo stuzzica il pubblico di Grey’s Anatomy 17 anticipando che ci sarà una coppia nuova di zecca per cui fare il tifo ed entusiasmarsi nel corso della nuova stagione. Almeno secondo lei.

La protagonista del medical drama ha appena letto il copione del primo episodio di Grey’s Anatomy 17 ed è rimasta particolarmente colpita da una delle nuove coppie che saranno al centro delle storyline dei prossimi episodi. A chi su Twitter le chiedeva qualche anticipazione su Grey’s Anatomy 17, ha suggerito proprio che ci sarà da sognare per un nuovo amore.

“Ho una nuova coppia preferita“, ha scritto la Pompeo in risposta ad una domanda: “Non sono sicura di come li chiamerete ma sono adorabili… potete divertirvi a indovinare chi sono” ha continuato l’attrice. Poco dopo qualcuno azzeccato i due nomi in questione e la Pompeo ha confermato che si tratta di Maggie Pierce e Winston Ndugu, apparso in un solo episodio della sedicesima stagione ma già confermato come personaggio regolare di Grey’s Anatomy 17. “Ragazzi non avete idea di quanto siano adorabili“, ha twittato ancora Ellen Pompeo, anticipando un’evoluzione romantica del legame fra i due.

Yes I have a new favorite couple not sure what you’ll call them …but they are adorable you guys can have fun guessing who !! https://t.co/abmZBafh7D — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) September 4, 2020

Ding ding ding ! You guys… you have no idea how adorable they are 🥰 https://t.co/7M5N2cnOBb — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) September 4, 2020

Appena introdotto in scena prima che la sedicesima stagione fosse interrotta a causa della pandemia da Coronavirus, l’attore Anthony Hill, apparso nei panni di una vecchia fiamma di Maggie, entrerà nel cast di Grey’s Anatomy 17 come nuovo interesse amoroso della figlia di Richard.

Come lui anche Richard Flood, che interpreta il chirurgo pediatrico Cormac Hayes, è stato confermato come volto regolare della serie nella nuova stagione, che evidentemente riserverà molte novità sul fronte sentimentale per le due sorelle del Grey Sloan Memorial Hospital.

All’entusiasmo della Pompeo per la nuova coppia ha reagito Giacomo Gianniotti, interprete di Andrew DeLuca, lo specializzando coinvolto in un triangolo amoroso con Meredith: “Intendi seconda coppia preferita, vero?” ha chiesto l’attore spingendo la collega a dargli ragione.

Well I did say “new” but okay you have a point 🥰😘 https://t.co/OYa9txOQci — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) September 4, 2020

Le riprese di Grey’s Anatomy 17 iniziano a Los Angeles l’8 settembre e la serie non sarà in onda negli Stati Uniti prima di novembre (al momento non ha ancora una data di messa in onda in Italia, su Fox). Intanto ad ottobre La7 trasmetterà in prima visione in chiaro la sedicesima stagione.

Attualmente Grey’s Anatomy è disponibile in Italia su NowTv e su Amazon Prime Video.