Possiamo dire che questa volta chi sta gestendo i palinsesti Mediaset si dimostra davvero furbo perché dopo la conferma che DayDreamer non si fermerà con l’arrivo di Uomini e donne, ecco arrivare l’appuntamento in prima serata oggi, 7 settembre, e la conferma che la serie turca con Can Yaman andrà in onda al sabato e alla domenica anche nei prossimi giorni. Oggi Gemma Galgani e i protagonisti del trono over si sono piazzati nel primo pomeriggio di Canale5 e così i fan orfani della serie turca si sposteranno nel prime time.

L’appuntamento con il debutto in prima serata di DayDreamer è fissato proprio per oggi, 7 settembre, con ben tre puntate che andranno in onda dalle 21.30 e fino alla mezzanotte. Inutile dire che i fan si sono già mobilitati per permettere alla serie di portare a casa ascolti importanti, quelli che mancano da tempo ormai a Canale5. Ma cosa vedremo questa sera?

Ad andar in onda sarà ancora il lavoro che Can e Sanm stanno facendo per la Compass dopo aver conquistato la CEO dell’azienda nonostante il tentativo di boicottaggio da parte di Aylin.

Le anticipazioni delle puntate di oggi, 7 settembre, di DayDreamer rivelano che Sanem creerà un profumo speciale per Can. Quest’ultimo resta fortemente impressionato dalla potenza dell’essenza e decide di indossare subito la creazione di Sanem. Perfino Ceyda rimane impressionata dal profumo di Can ma in ufficio si cerca ancora la spia che ha installato una telecamera nascosta nell’ufficio della Fikri Harica.

Tutti i dipendenti sono in forte agitazione, a cominciare da Cengiz, che ha una delle sue solite crisi di panico alla sola idea di venire licenziato. Inoltre, crede che tra i suoi colleghi si celi una spia e questo lo agita particolarmente. Deren si prodiga a far installare un sistema di allarme e redarguisce fortemente Ferdi per la sua incompetenza. Dopo aver molto riflettuto, Sanem e’ quasi sicura che dietro l’idea della telecamera nascosta ci sia lo zampino di Emre e decide di affrontarlo.

Sanem, decisa a smascherare il doppio gioco di Emre, che aveva scoperto recuperare la telecamera nascosta in agenzia da Aylin, minaccia lo stesso Emre di raccontare tutto a Can ma lui la anticipa raccontando qualcosa di diverso così Aylin non verrà denunciata se restituirà la telecamera. Anche Leyla, in un primo momento, apertamente ostile nei confronti di Emre, crede poi alla sua versione e si rammarica di averlo “aggredito”. Aylin però non è pronta a mettersi da parte e questa volta farà ancora leva su Fabbri per risolvere le cose.

Adesso toccherà a Can Yaman portare a casa gli ascolti e salvare il prime time di Canale5 e, poi, andare allo scontro con Domenica In facendo da traino a Barbara d’Urso e Domenica Live.