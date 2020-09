Council of Dads 2 ci sarà oppure no? I fan della serie possono mettersi l’anima in pace perché si sa ormai da tempo che la serie non avrà un seguito e che la storia della famiglia allargata dei Perry si concluderà proprio con gli episodi che andranno in onda questa sera in seconda serata. La NBC ha cancellato la serie a causa dei bassi ascolti e all’epoca della decisione della rete fu proprio uno dei co-protagonisti J. August Richards ad usare Instagram per informare i fan della conclusione della serie tv con un video.

In particolare, l’attore ha dichiarato: “Questa è una serie che si è conclusa. Voglio ringraziare @joanrater e @tvphelan per la disponibilità per aver dato voce e rappresentanza a #gayfamilies, #blacklgbt, #qpoc e alla comunità mondiale #lgbtq raccontando la storia di Oliver, Peter e Tess Post-Richards… Voglio anche ringraziare VOI! Ho corso un grosso rischio e voi mi avete coperto le spalle… E, in verità, cosa si può chiedere di più? Vi amo tutti! Seriamente…”.

I fan italiani della serie potranno vedere il finale della prima stagione proprio questa sera, intorno alle mezzanotte subito dopo l’appuntamento speciale in prima serata con DayDreamer Le Ali del Sogno. Ad andare in onda saranno gli episodi 9 e 10 dal titolo “La tempesta” e “Combatti o fuggi” in cui la lettera di Luly viene pubblicata sul giornale e lei deve correre ai ripari per avvertire Robin prima che i suoi fratelli la leggano.Intanto tutti si preparano all’arrivo di una tempesta che colpirà a breve la Georgia, e se i Perry decidono di andare a rifugiarsi da Oliver, Sage vorrebbe scappare da li’, per non rivelare il suo segreto.

Ecco il promo dei primi due episodi in onda questa sera:

Infine, la tempesta ha fatto più danni del previsto sia al Crab Shack che alla casa dei Perry.E mentre tutti si radunano al ristorante per dare una mano alla comunità, Larry cerca di sistemare le cose con la Gladwell per assicurarsi che venga sistemato. Intanto Anthony convoca una riunione del Consiglio.