Chiara Ferragni a Sanremo 2021? A distanza di mesi dalla settimana del Festival, tornano le indiscrezioni sulla possibilità che l’influencer possa calcare il palco dell’Ariston, al fianco di Amadeus che è già stato confermato come conduttore e direttore artistico.

Le indiscrezioni sulla possibilità dell’approdo di Chiara Ferragni si erano rincorse già nel 2020, senza che le trattative si fossero concluse. Stando a quanto riportato su Vero, sembra che – per il 2021 – siano già partiti i lavori per l’ingaggio dell’influencer.

Fedez potrebbe invece partecipare come super ospite, anche se il tutto rimane ancora nel campo delle indiscrezioni. In questo caso, non sarebbe uno ma due personaggi di punta al prossimo Festival di Sanremo, che potrebbe non tenersi nel caso in cui l’emergenza sanitaria non rientrasse.

A far sorgere i primi dubbi è stato proprio il conduttore e direttore artistico Amadeus, che ha escluso il piano B di un’edizione senza pubblico. Sarà necessariamente un’edizione tradizionale, quindi non c’è la possibilità che si possa tenere con meno pubblico e con distanziamento sociale. Intanto, il Governo ha prorogato le norme per il contenimento del contagio come l’utilizzo di mascherine, il distanziamento sociale e la disinfezione costante della mani.

La presenza di Fiorello è confermata, così com’è accaduto nel 2020. I contorni della prossima edizione del Festival di Sanremo non sono ancora noti, se non il ritorno dei Castelli alla scenografia e Sanremo Giovani, che andrà in onda in seconda serata per le selezioni.

La prima delle rivoluzioni del regolamento della prossima edizione si riferisce alla selezione dei Giovani, che saranno scelti attraverso una selezione serrata che andrà in onda nella seconda serata del giovedì con la conduzione di Amadeus. Rimane confermata la serata finale del mese di dicembre, nella quale si sceglieranno i finalisti della prossima competizione di Sanremo Giovani. Ai nomi della selezione di Rai1 si aggiungeranno quelli di Area Sanremo.