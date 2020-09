La domanda sorge spontanea per tanti user Apple: iOS 14 è prossimo al lancio o bisognerà attendere ancora molto per la sua distribuzione pubblica? In questa prima parte di settembre sembra prevalere l’ipotesi che per il via all’aggiornamento non manchi davvero molto. Giusto è dunque fare delle ipotesi sui tempi del download, prendendo come spunto quanto avvenuto nel 2019 con iOS 13.

La situazione per l’uscita di iOS 14 è ben diversa da quella relativa al lancio di qualsiasi altra versione del sistema operativo degli utili anni. La pandemia Covid-19 ha relegato il lancio degli iPhone 12 in un periodo non meglio precisato, probabilmente in ottobre. Di solito l’aggiornamento software dell’anno di Apple ha fatto sempre la sua comparsa con il nuovo hardware ma in questo 2020 lo sdoppiamento del momento si rende a dir poco necessario. Tardare ancora l’uscita dell’update di punta lascerebbe a bocca asciutta fin troppi user in tutto il mondo. Il tutto mentre il programma beta della versione dell’OS è ben maturo.

Sono in molti a ritenere che entro la fine del mese corrente l’uscita di iOS 14 dovrebbe concretizzarsi per tutti. Come gi preannunciato, siamo alla settima beta per gli sviluppatori per l’aggiornamento. Difficile credere che si vada molto oltre con nuovi rilasci. Per questo motivo, i tempi per il rilascio dell’attuale iOS 13 nell’autunno 2019 dovrebbero essere rispettati. L’ormai vecchia versione software fu data in pasto agli sviluppatori il 10 settembre nella sua versione Golden Master. Poi il 19 settembre fu la volta del download pubblico, a livello mondiale. Insomma, al massimo con lo slittamento di qualche giorno verso fine mese, anche per iOS 14 i tempi dovrebbero essere maturi.

Al momento del lancio naturalmente tutti gli iPhone 12 saranno già messi a disposizione con l’aggiornamento iOS 14. Anzi, per inizio ottobre (finestra di lancio più che probabile per i nuovi melafonini) potrebbe essere già il tempo dell’update migliorativo iOS 14.1.