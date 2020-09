Il nuovo singolo di Ghali è Barcellona, una canzone d’amore che è anche un punto di rottura per la carriera del rapper. Il brano, infatti, è dedicato all’ex fidanzata Mariacarla Boscono che, durante i tempi di lavorazione del nuovo album DNA, era il primo testo dedicato alla sua donna anziché a sua madre.

Il risultato è una ballata rap con l’armonizzazione dell’autotune in cui Ghali si rivolge direttamente alla sua musa. La città catalana è lo sfondo dell’inizio di una storia d’amore, raccontato proprio nel testo: “L’ultima volta che ti ho vista è stato lì”, spiega il rapper raccontando il tormento che è tipico di ogni relazione ma anche quella voglia di conoscere a fondo il proprio destino.

Una novità, quella della dedica a una donna di cui è innamorato, che il rapper aveva spiegato a febbraio durante un’intervista all’Huffington Post. Barcellona è un salto in avanti rispetto alla tradizione, un mettersi a nudo e mostrare la parte più sentimentale di sé che, in effetti, dal testo del nuovo singolo di Ghali viene fuori con un certo stile.

Non a caso il rapper, nell’annunciare il lancio del suo nuovo estratto da DNA, spiega che Barcellona è una canzone alla quale si sente particolarmente legato. Nel suo nuovo mondo Ghali si prende una pausa dalla polemica contro Salvini, già emersa in Vossi Bop ma riportata alla luce qualche giorno fa per contestare gli assembramenti a Porto Sant’Elpidio durante la giornata regionale della Lega alla quale hanno partecipato in tanti, uno “schiaffo” agli artisti che, invece, si vedono vietare gli assembramenti ai concerti.

Oggi per Ghali sembra esserci un nuovo amore: durante l’estate era stato paparazzato insieme ad un’altra ragazza durante una cena romantica a Milano. Barcellona ha una nuova destinataria? Il nuovo singolo di Ghali sarà in rotazione radiofonica a partire da venerdì 11 settembre.

[Strofa 1]

Mi hai detto faccio come ca**o mi pare

Sono tre vite che ti vengo a cercare

Lo sai che ho ancora più paura dell’aereo

Se litighiamo prima di decollare

Eh sì, la Tunisia, la polizia

Quanto hai sofferto, mamma mia?

E ancora che mi insultano le tue fan

“E il nuovo disco come va?”

E, senti, tua madre proprio io non la sopporto

Ti spaccherei quel cellulare

Menti quando mi dici che ora è tutto a posto

Che smetti pure di fumare

Ne usciamo distrutti, coperti di insulti

Salutami Gucci, ti stringo e poi sfuggi

Ti stringo e poi sfuggi

[Ritornello 1]

Barcellona, l’ultima volta che ti ho vista è stato lì

Che strano reincontrarci qui dopo il check-in

Finiti in un frullatore, dopo tutto ‘sto grande amore

Vorrei guadagnarci almeno una canzone

[Strofa 2]

Qual è il pronostico? Amore tossico, amare il prossimo

Pensa se fossimo stati in un altro posto

Quella sera del novembre scorso

Non mi dire: “È tutto a posto”, io ti conosco

In quartiere sono lo stesso ragazzino

Dici che fumo con gli amici, faccio il duro e il figo

Il distacco dell’età non l’ho mai sentito

Ti apro le porte del mio cuore, tu apri il frigobar

Ehi, quando ti guardo mi disarmi

Che fortuna che sei proprio tu ad amarmi

E tu sei vergine per gli astri

E quando lo facciamo è come se tu lo tornassi

Non riciclare quei messaggi

Oh, baby, no, non disboscarmi

Cancella i miei lavori se mi manchi

Dove sei? Non vedo l’ora

[Ritornello 2]

Barcellona, l’ultima volta che ti ho vista è stato lì

Che strano reincontrarci qui dopo il check-in

Finiti in un frullatore, dopo tutto ‘sto grande amore

Vorrei guadagnarci almeno una canzone

Barcellona, forse non c’è un destino meglio di così

Sorridi, scema, che ci vuole a perdersi?

Finiti in un frullatore, io da tutto ‘sto grande amore

Vorrei guadagnarci almeno una canzone

[Outro]

Mi hai detto faccio come ca**o mi pare

Sono tre vite che ti vengo a cercare

Lo sai che ho ancora più paura dell’aereo

Se litighiamo prima di decollare