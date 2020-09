Spotify lo conosciamo già, non ha certamente bisogno di presentazioni: parliamo di uno dei più popolari servizi di streaming musicale, disponibile sia per iOS che per Android, come anche in versione desktop da poter utilizzare tramite PC. I miglioramenti che periodicamente il software riceve ne incrementa di volta in volta la qualità dell’esperienza d’utilizzo. La piattaforma prevede una versione gratuita ed una a pagamento, a seconda delle esigenze personali di ciascuno.

La novità del momento consiste proprio nel potere gli utenti della versione gratuita saggiare alcune funzionalità della piattaforma premium, come nel caso dell’ascolto offline. Come riportato dalla sviluppatrice e ricercatrice Jane Manchun Wong presto anche i fruitori della versione gratuita avranno la possibilità di ascoltare musica offline senza per questo doversi abbonare (fino a questo momento l’unico intervallo temporale in cui era consentito farlo da un account free era pari a 30 giorni, che ricordiamo coincidere con la durata del periodo di prova gratuita). Ci sono anche altre funzionalità in via di sviluppo per Spotify, come quella soprannominata ‘I tuoi episodi‘, che consentirà di effettuare il salvataggio di alcuni episodi dei podcast che si preferiscono, oppure l’opzione dedicata all’upgrade automatico delle playlist con nuove tracce musicali.

Un’altra modifica in cantiere è il rinnovamento della schermata principale per la modalità auto, pronta ad incorporare griglie di dimensioni maggiori per le playlist consigliate, un banner che mette al corrente li utenti di poter controllare Spotify attraverso Google Assistant ed una navigation bar tutta nuova per la modalità auto oltre che un’interfaccia ammodernata per Spotify Car Mode. Restiamo in attesa che Spotity confermi, oppure smentisca, le novità sopra annunciate, nella speranza che la questione prenda la prima piega. Se volete farci qualche domanda il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.