A quanto pare sarà il Motorola G9 Plus il prossimo smartphone della compagnia alata, almeno a sentire quanto trapelato in rete nelle ultime ore. Il portale Orange Slovakia ha infatti svelato prima del tempo e per errore quella che dovrebbe essere la new entry della linea G9 di Motorola, il cui annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Non solo, il leaker di WinFuture Ronald Quandt – conosciuto dalla community di appassionati per la sua affidabilità – ha pubblicato sul suo account Twitter le specifiche tecniche del Motorola G9 Plus, assieme a diverse informazioni che potrebbero fare gola a numerosi potenziali acquirenti. Tra i dettagli trapelati non manca prima di tutto il prezzo, che a quanto pare dovrebbe partire da una base di 255 euro.

Sempre a sentire la fonte e le novità messe nero su bianco oggi, 7 settembre 2020, il nuovo arrivato nella famiglia G9 dovrebbe montare quattro fotocamere posteriori, con lente principale da 64 megapixel, mentre sullo schermo dovrebbe essere presente un foro che ospiterà la fotocamera anteriore per i fan dei selfie. Leggendo la scheda apparsa tra i vicoli de web, il Motorola G9 Plus andrebbe pure a sfoggiare una super batteria da 5000 mAh, che potrà così garantire una autonomia di un certo livello allo smartphone di fascia medio-bassa. Ad arricchire i dettagli squisitamente tecnici troviamo poi un display 1080p da 6,81 pollici, affiancato da 4 GB dedicati alla RAM e da 128 gigabyte di spazio di archiviazione interno – che ovviamente può essere espanso tramite una scheda microSD. Per quanto riguarda il sistema operativo, Motorola dovrebbe affidarsi nuovamente ad Android 10.

In conclusione, pare che il Motorola G9 Plus si affiancherà al modello Moto G9 Play, annunciato ad agosto e concepito come una variante economica, proposta non a caso al prezzo europeo di 169,99 Euro. Cosa ne dire, potrebbe farvi gola? Non ci resta che attendere indicazioni più precise da Motorola sulla possibile data di uscita nei negozi.