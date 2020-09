Ci sono nuovi rischi e minacce che in questo periodo dobbiamo assolutamente prendere in considerazione con WhatsApp. Difficile dire se la questione possa essere legata in qualche modo al nuovo programma sulla sicurezza previsto dagli sviluppatori, come vi abbiamo riportato pochi giorni fa sul nostro sito, ma è chiaro che oggi 7 settembre alcune situazioni debbano essere prese in esame. Soprattutto per coloro che vogliono evitare di ritrovarsi con la piattaforma inutilizzabile.

Le segnalazioni sui messaggi che possono bloccare WhatsApp

Alcune indicazioni particolarmente interessanti a proposito dei messaggi che hanno tutte le carte in regola per bloccare WhatsApp arrivano ancora una volta da una fonte come WABetaInfo. Già in passato l’esperto aveva denunciato il problema, ma dagli sviluppatori non è mai arrivata una soluzione definitiva sotto questo punto di vista. In pratica, può capitare che vi arrivino strani messaggi con caratteri che non siamo soliti leggere ed utilizzare, con potenziali grattacapi per chi li riceve.

Per consultare qualche esempio pratico sotto questo punto di vista, vi rimando alla gallery usata dal sito in questione. Quanto alle spiegazioni, secondo WABetaInfo può capitare che WhatsApp non sia nemmeno in grado di riprodurre il messaggio fedelmente alla nostra lista. Tutto nasce da una struttura è anomala, con una combinazione di questi caratteri che crea situazioni estreme. E questo, indipendentemente dal fatto che si disponga di un prodotto Android o di un iPhone.

Quanto descritto, per farvela breve, crea un crash infinito. Spesso e volentieri tali messaggi giungono da utenti che non conosciamo, ragion per cui una soluzione parziale potrebbe arrivare da una modifica delle impostazioni, limitando chi può contattarci su WhatsApp. Questo, sperando che a breve arrivi un aggiornamento specifico, scongiurando il rischio crash. Anche a voi è capitato qualcosa del genere nel corso degli ultimi mesi?