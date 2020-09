Achille Lauro annuncia la rivisitazione di 1969, con l’aggiunta di nuovi singoli e del duetto che ha presentato all’Arena di Verona con Fiorella Mannoia. Il disco era stato rilasciato nel 2019 a seguito della partecipazione al Festival di Sanremo con Rolls Royce.

Come annunciato dall’artista sui suoi canali social, alla tracklist originale si aggiunge Me Ne Frego, brano in gara al Festival di Sanremo 2020 con Boss Doms e Maleducata, prossimo singolo inedito che farà anche da colonna sonora a Baby 3, in onda su Netflix nelle prossime settimane.

Nella lista della canzoni che saranno presenti in 1969 – Achille Idol Rebirth ci sarà anche 16 marzo, che aveva rilasciato nel corso della quarantena, e Bam Bam Twist, il cui video richiama le atmosfere di Pulp Fiction. I protagonisti scelti per la clip sono Claudio Santamaria e Francesca Barra.

La versione estesa di 1969 sarà pubblicato il 25 settembre e a soli due mesi dal rilascio di 1990, che ha presentato come omaggio alla dance. Nell’ultimo disco, sono diverse le collaborazioni che hanno arricchito l’opera, a cominciare da Sweet Dreams che ha cantato con Annalisa nel corso del concerto Heroes, all’Arena di Verona, per il primo grande evento in streaming dedicato agli operatori sanitari.

Il 2020 è stato anche l’anno della firma con Warner Music nella divisione Elektra Records, di cui è anche direttore creativo. Il primo album rilasciato con la nuova etichetta è stato 1990, che aveva anticipato con 12 mesi di anticipo. La pubblicazione del nuovo album è stata annunciata a sorpresa nel mese di luglio, dopo che il progetto sembrava essere stato messo da parte.

La prima resa del duetto con Fiorella Mannoia è stata presentata nel corso dell’ultima puntata dei Seat Music Awards, con la conduzione di Vanessa Incontrada e Carlo Conti. Il duetto in C’Est La Vie è arrivato a sorpresa e sarà parte del reboot di 1969.