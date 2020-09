Nek conduce il terzo appuntamento con i Seat Music Awards, questa volta si tratta di un viaggio nella musica pomeridiano con inizio alle ore 16.00 su Rai1.

Con Nek sono attesi tanti ospiti. Ci saranno infatti alcuni degli artisti che si sono esibiti nel corso delle due puntate dei Seat Music Awards.

Nek sarà il conduttore e volto narrante di questa puntata speciale attraverso la quale invitare il pubblico a compiere un vero e proprio viaggio nel mondo della musica. L’artista incontrerà e presenterà i suoi colleghi cantanti e le loro hit, oltre ad alcuni dei protagonisti delle puntate precedenti e ai lavoratori dello spettacolo.

Seat Music Awards – Viaggio Nella Musica accoglierà Il Volo, Gigi D’Alessio e Clementino, Bugo ed Ermal Meta, Mario Biondi e Ron. Vedremo poi Fabrizio Moro e Marco Masini, Rocco Hunt e Ana Mena, Gaia Gozzi, Aiello, Nina Zilli e Mr. Rain. Presenti al viaggio nella musica con Nek, inoltre, Simona Molinari, Giovanni Caccamo, Michele Placido e molti altri.

Aspettando la serata in cui all’Arena di Verona ci sarà l’evento Heroes, a sostegno dei eroi che hanno combattuto in prima linea il Covid-19, Nek presenta il terzo ed ultimo appuntamento speciale con i Seat Music Awards raccontando alcuni dei volti della musica protagonisti delle due precedenti serate trasmesse in diretta su Rai1 il 2 e il 5 settembre rispettivamente.

A condurre la nuova edizione dei Seat Music Awards sono stati Carlo Conti e Vanessa Incontrada, coppia confermata ancora una volta alla guida dei premi della musica che quest’anno hanno dovuto rinunciare alla tradizionale consegna dei premi fisici a causa delle misure di sicurezza anti Coronavirus. I Seat Music Awards hanno permesse agli artisti di esibirsi sul palco dell’Arena di Verona ma rinunciando alla ricezione della statuetta che per tradizione veniva consegnata per i singoli e per gli album più venduti dell’anno.