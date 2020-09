Quando inizia la scuola in tutte le regioni d’Italia? Nonostante la campanella stia per suonare, ci troviamo al cospetto di un calendario per la ripartenza della didattica in presenza tutt’altro che definito, almeno per alcune ampie zone d’Italia. In mancanza dell’ufficialità della pianificazione del rientro in aula ovunque lungo la penisola, di seguito possiamo comunque riportare le date di riferimento attuali e quasi certe oramai per tutti gli studenti italiani.

Il suono della campanella suonerà in Alto Adige già domani 7 settembre. Lo stesso varrà per gli istituti di Vo’ Euganeo in Veneto, mentre il resto della regione farà rientrare gli studenti in aula il prossimo 14 settembre.

Per capire quando inizia la scuola sulla maggior parte del territorio italiano, va detto che proprio lunedì 14 settembre il rientro riguarderà la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, l’Emilia Romagna, la Liguria, la Toscana, il Trentino, la Valle d’Aosta, l’Umbria e il Lazio. Ci sarà uno slittamento di soli due giorni per il Friuli Venezia Giulia con ripartenza il 16 settembre.

Nel sud Italia, tranne qualche rara eccezione, si è manifestata l’idea di posticipare il rientro tra i banchi. Solo il Molise conferma la data del 14 settembre (almeno per ora) e pure la Sicilia dovrebbe far rientrare gli studenti in aula tra circa una settimana ma lasciando ai singoli istituti anche l’autonomia di ritardare di qualche giorno il rientro. Ancora, mentre per la Sardegna si attenderà il giorno 22 settembre, in Abruzzo, Basilicata, Calabria e Puglia le lezioni partiranno il 24. Per quanto non ancora ufficializzata, questa dovrebbe essere pure la scelta del governatore Vincenzo De Luca per la Campania. Tutte queste regioni si sono allineate per il rientro in aula solo dopo le votazioni amministrative, regionali e per il referendum del 20 e 21 settembre.

La pianificazione fin qui riportata dovrebbe essere tutta confermata nelle prossime ore, al massimo nei prossimi giorni. Impossibile, tuttavia, escludere sorprese dell’ultimo momento soprattutto per le regioni del sud Italia.