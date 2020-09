La stagione autunnale del canale 38 del digitale terrestre parte in anticipo con il debutto di Profiling 9 su Giallo il 6 settembre: i nuovi episodi della serie francese arrivano in prima visione in chiaro in Italia con la consueta programmazione della domenica sera.

Con due episodi in prima serata, Profiling 9 su Giallo apre la stagione televisiva del canale dedicato agli amanti dei crime e dei polizieschi: la serie francese, giunta su TF1 all’undicesima stagione attualmente in lavorazione, è uno dei titoli più amati della rete, che la ripropone costantemente in replica oltre a riservarle la prima serata della domenica.

Profiling 9 su Giallo è l’ultima stagione che vede protagonista Juliette Roudet nei panni di Adèle Delettre, la criminologa del Terzo Dipartimento di Polizia Giudiziaria di Parigi, e della sua gemella Camille. Dalla decima stagione, infatti, subentra l’attrice e cantante Shy’m, nei panni della nuova protagonista Elisa Bergman, per il secondo cambio al vertice del cast nel corso di dieci stagioni.

Profiling 9 su Giallo parte da un doppio episodio e da una trama caratterizzata da un salto temporale di cinque anni rispetto al finale dell’ottava stagione: la protagonista Adèle, che dopo essere stata salvata in extremis dal suo rapitore, ha ricostruito la sua vita lontano da Parigi e dalla polizia, con il figlio Ulysse. Ma la sua vocazione di psico-criminologa, la sua empatia per le vittime e la sua capacità di indagare i segreti della mente umana la riportano ben presto al fianco del comandante Rocher (Philippe Bas) per nuove indagini. Ormai libera dai demoni del passato, Adèle può finalmente vivere la loro storia d’amore, ma non sa che l’affascinante collega nasconde un terribile segreto dalla portata potenzialmente devastante.

Ecco le trame dei primi due episodi di Profiling 9 su Giallo, in onda in prima serata domenica 6 settembre, intitolati Nuovo Inizio (prima e seconda parte).

Sono passati cinque anni dagli ultimi fatti e Rocher è ora Commissario. Jess sta scalando sempre più le gerarchie ed è sposata con Hyppo. Adèle ha lasciato Parigi e la polizia e sta per sposarsi.

Adèle e Rocher si ritrovano a lavorare insieme dopo cinque anni e la loro stessa vita finisce in pericolo durante le indagini. Lamarck, Hyppo e Jess devono correre contro il tempo per salvarli.

La programmazione di Profiling 9 su Giallo proseguirà con due episodi ogni domenica in prima serata per altre quattro settimane.