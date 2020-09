Sembrano soffrire di un grave disturbo al GPS alcuni Samsung Galaxy S8 e Note 8, come si evince dal video che vi alleghiamo a seguire. Il problema in questione impedirebbe alle app di navigazione di mantenere attiva una posizione GPS (servizi come Google Maps, per citare uno dei software più famosi, perdono la posizione una volta che ci si è messi alla guida). Il mancato funzionamento del GPS sui Samsung Galaxy S8 e Note 8 avrebbe iniziato a palesarsi all’inizio di quest’anno a partire dal rilascio di un aggiornamento, anche resta molto difficile individuarne la causa scatenante.

Il filmato, che potete visualizzare cliccando su questo indirizzo, vi mostrerà come Google Maps non riesca a tenere traccia della posizione nonostante l’auto si stia muovendo ad una certa velocità (del resto il kit di navigazione in dotazione all’auto funge bene). Chiaro che l’esperienza utente che ne scaturisce provochi non poca frustrazione tra gli utenti, che gradirebbero avere indicazioni precise circa la meta che intendono raggiungere, e che invece si ritrovano praticamente in uno stallo da cui difficilmente potranno uscire se non attraverso le proprie forze (chiedendo magari ad un passante, oppure utilizzando le app di navigazione installate su uno smartphone che non sia Samsung Galaxy S8 e Note 8).

Nel momento in cui vi scriviamo sembrerebbe che il colosso di Seul non abbia riconosciuto il disturbo alla base del mancato funzionamento del GPS a bordo di alcuni Samsung Galaxy S8 e Note 8, né tanto meno stia lavorando ad una sua soluzione tramite un aggiornamento software successivo (sempre che il problema non sia di natura hardware, anche se poco ci crediamo). Se le cose dovessero continuare ad andare male siamo certi che il produttore asiatico interverrà come suo solito per sistemare la situazione (anche perché ha dato dimostrazione di tenere ancora in gran considerazione i Samsung Galaxy S8 e Note 8).