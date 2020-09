Continua la via crucis della Ferrari. Neanche Monza è riuscita nel miracolo di resuscitare una Ferrari sempre più rossa di vergogna. La vigilia del Gran Premio d’Italia è stata funesta per la Ferrari che non era riuscita a centrare neanche l’ingresso nel Q1. In gara è andata persino peggio con il ritiro anticipato di entrambe le Ferrari e la vittoria della sorprendente Alpha Tauri guidata da Gasly.

Fa davvero male al cuore vedere la Ferrari ridotta in simili condizioni. Una figuraccia mondiale che offende un brand storico del made in Italy. E’ tutta sbagliata la Ferrari: strategia, passo gara, sprint. Nello sport si vince e si perde. Ma una scuderia come la Ferrari ha il dovere di esser competitiva. E questa Ferrari non è competitiva, per nulla.

Meno male che a Monza, causa Covid-19 – gli spalti dell’autodromo sono rimasti deserti. La passione dei tifosi della Ferrari non merita lo strazio di una simile situazione alla quale nessuno è in grado porre rimedio.

Ha senso continuare a gareggiare in queste condizioni? In alcuni sport, la competizione viene sospesa in caso di manifesta inferiorità di uno dei due avversari. La Ferrari è proprio in questa condizione: un pugile messo sistematicamente ko, incapace di reagire alle bordate degli avversari. Meglio gettare la spugna e concentrarsi sulle prossime stagione cambiando uomini e strategie. La Ferrari sta anche vanificando il talento cristallino di Leclerc ed ha immalinconito il quattro volte campione del mondo Vettel.

Va inoltre considerato che il pessimo andamento della gestione sportiva avrà certamente ripercussioni sulla notorietà e l’appeal mondiale della Ferrari. Le vendite delle auto, fino a pochi mesi orsono oggetto del desiderio degli uomini più ricchi del pianeta, potrebbero crollare. Questa Ferrari non ci serve e non ci piace. Si ritiri da questo campionato prima di peggiore la situazione,